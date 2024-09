– Utviklingen jeg har sett på skolene har forbauset meg. Det har gått under radaren min, sier Abid Raja (V) til NRK.

I boken «Vår ære og vår frykt» retter han søkelyset mot integreringsproblemer blant muslimer i Norge og Europa. I en kronikk i Aftenposten skrev Raja at dagens 50 millioner muslimer i Europa er ventet å dobles de neste 25 årene.

Raja har blant annet besøkt videregående skoler med høy minoritetsbakgrunn. Han skriver at mange aldri har vært i et norsk hjem, og at de mangler personer som kan utfordre de konservative holdningene de vokser opp med.

«Tenk å være lærer på en skole hvor det religiøse konformitetspresset dominerer hverdagen, hvor elever ber på skolen, hvor jenter føler seg sosialt presset til å dekke seg til, og hvor sjargongen er homofilifiendtlig», skriver han.

Vil ha strengere tiltak

Raja spør seg om toleranse er riktig medisin.

– Jeg mener virkelig at vi kan ikke møte intoleranse med toleranse. Det må møtes med kraftige tiltak, utdyper han til NRK.

– Min bekymring er at de som er født og oppvokst i Norge, at vi ikke klarer å inkludere dem i det norske samfunnet.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Blant annet slår han et slag for blandingsekteskap. Raja mener det å hente ektefeller fra foreldres opprinnelsesland bremser fremgangen i integreringen.

– Hvis etniske minoriteter blir sammen med etniske nordmenn så vil det være en fordel for integreringen, sier han.

Venstrepolitikeren mener også Norge bør vurdere å innføre lignende tiltak som Danmark, som i bestemte områder har valgt å ikke ta inn flere grupper med sosiale utfordringer.

– Vi må spre befolkningen slik at vi ikke får et område hvor det bare bor sosialt trengende.

Listhaug: – Har realitetsorientert seg

Sylvi Listhaug (Frp) og Raja har lenge vært dypt uenige om norsk innvandringspolitikk. Tirsdag møttes de til debatt i Politisk kvarter.

– Jeg synes det er veldig bra at han har realitetsorientert seg og satt seg inn i problemene som Frp har advart mot i mange tiår: At for høy innvandring over tid skaper intergreringsutfordringer.

Listhaug har tidligere skrevet på Facebook at Rajas snuoperasjon ikke er «verdt noen ting» med mindre hans eget parti bidrar til å stramme inn.

– Hvis han får med partiet sitt på dette ville det være en revolusjon. Venstre har alltid stått i spissen for en mest mulig liberal politikk, utdyper hun.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Hun sier Fremskrittspartiet i lang tid har foreslått at innvandrere som ikke er integrerte og selvforsørget ikke skal kunne flytte til kommuner med 15 prosent innvandrere.

– Vi mener at de som bosettes som flyktninger ikke skal kunne flytte til deler av i Norge der vi ser at det er høy innvandring fra før. Det er nettopp for å stanse denne opphopningen.

Listhaug mener også at familiegjenforening er en viktig årsak til at enkelte områder får høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn.

– Da må vi også stramme inn på reglene for familiegjenforening, som Frp gjentatte ganger har foreslått.

– Splittende retorikk

Abdullah Alsabeehg, bystyrerepresentant Oslo (Ap) har i Dagsavisen kalt Rajas kronikk i Aftenposten en «gavepakke til ytre høyre».

Til NRK sier Alsabeehg at ytre-høyre ekstremister tegner et bilde på at det kun er innvandrere som utfordrer verdier.

– Det er ikke tvil om at det er utfordringer, men det Raja unnlater å nevne er forskning som viser til at 9 av ti muslimer mener det bør være full likestilling i hjemmet, sier han.

Abdullah Alsabeehg, bystyrerepresentant for Ap i Oslo, mener Raja må slutte å generalisere muslimer. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det er farlig fordi det ikke er faktabasert. Det er en retorikk som er med på å splitte samfunnet.

Raja svarer at han er forbauset over responsen.

– Å si at å ta opp reelle problemstillinger skaper høyereekstremisme vil jeg ta avstand fra på det aller sterkeste.