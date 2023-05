– Jeg føler meg veldig redd nå. Da jeg så skipet husket jeg alt som skjedde i landet mitt gjennom krigen. Selv om jeg alltid prøver å glemme den, husket jeg den nå.

– Det er veldig vanskelig, forteller Abeer Alammouri (49) til NRK.

For syv år siden flyktet hun krigen i hjemlandet Syria. I fredelige Norge har hun forsøkt å glemme de vonde minnene hun bærer på. I dag ble det umulig.

– Da jeg så skipet ble jeg redd fordi det minnet meg om det første jeg så under krigen i Syria, forteller hun.

Onsdag morgen seilte verdens største krigsskip innover Oslofjorden.

Det amerikanske hangarskipet «USS Gerald R. Ford» ligger nå ankret utenfor Malmøya i hovedstaden.

Skipet er hele 333 meter langt og 78 meter høyt, og har et mannskap på totalt 4500.

I ettermiddag gikk hundrevis av amerikanske soldater i land i Oslo sentrum.

Her er hangarskipet USS Gerald Ford på vei inn Oslofjorden

Så barn bli drept i hjemlandet

Alammouri vil helst glemme det vonde hun opplevde under i krigen i Syria. I dag ble de verste minnene revet opp igjen.

– Jeg så mange barn dø foran meg på samme tid, forteller hun.

Mens tårene presser seg på, blir Alammouri ordknapp.

– I dag husker jeg alt. Det er veldig vanskelig.

Alammouri jobber som mattelærer for flerspråklige ved Kuben videregående skole i Oslo. Mange av elevene hennes har selv opplevd krig. Det bekymrer henne.

– Elevene er som barna mine. Det blir veldig viktig å snakke med dem om dette.

Det var kollega og norsklærer Anne Marie Eiby som viste Alammouri bilder av det store krigsskipet.

Mattelærer Abeer Alammouri kjenner redselen for krig i hele kroppen. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Det kom en følelsesmessig reaksjon, et sjokk, og det var helt tydelig at dette trigget veldig vonde følelser. Det var tydelig at dette var ubehagelig og skremmende, forteller Eiby om opplevelsen.

Selv skulle Eiby ønske hun fikk mer informasjon på forhånd slik at hun kunne vært bedre forberedt.

– Dette kommer til å vekke reaksjoner hos mange av våre elever som har opplevd krig.

Hun forstår at mange nordmenn er begeistret for skipet, og erkjenner at det er et imponerende syn.

– Men jeg må innrømme at jeg også opplevde det som et veldig skremmende syn. Alle som ikke har opplevd krig, som bare synes dette er spennende, bør kanskje tenke gjennom at for mange som har opplevd krig så er ikke dette imponerende, men veldig skremmende, sier hun.

Lærerkollegaene Abeer Alammouri og Anne Marie Eiby er bekymret for elevene sine som selv har opplevd krig. De frykter at krigsskipet i Oslofjorden kan vekke sterke reaksjoner. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Mange ulike reaksjoner

Det er mange ulike måter å reagere på et slikt syn, forteller forsker Arnfinn J. Andersen. Han er spesialist på blant annet tvungen migrasjon og flyktninghelse ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

– Man kan få en følelse av nummenhet, bli redd og engstelig, og oppleve at vanskelige minner er mer påtrengende, sier ham.

Samtidig kan man oppleve å få endret søvn og appetitt, bli sint eller få lyst til å trekke seg bort fra sosiale fellesskap, tilføyer ham.

Forsker Arnfinn J. Andersen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Foto: NKVTS

Andersen sier at det alltid er bra å være litt forberedt på slike situasjoner.

– Det er jo vanskelig å kontrollere nyhetsbildet for en person, så det er lite man kan få gjort akkurat med det. Men det er bra at man kjenner på det og ikke ser på det som en unaturlig reaksjon.

Til de som synes det er krevende å ha krigsskipet så tett på, har han følgende råd:

– Vær forsiktig med for mye belastende inntrykk, spesielt dersom du har erfart sterke reaksjoner tidligere.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Forsvarsdepartementet, men har ennå ikke fått svar.

Les også: Krigsskip i Oslo: – Hadde det ikkje vore for Russland, ville det neppe vore her

Unngår sentrum mens skipet er her

I Oslo sentrum har restauranter og utesteder forberedt seg til å varte opp amerikanske soldater mens de er på besøk.

Men Alammouri kommer til å holde seg langt unna byen de neste dagene.

– USA er jo ingen fiende for Norge, hjelper det å tenke på det?

– Jeg vet at det ikke er farlig her. Men jeg får minner av hva som har skjedd, forklarer hun.