ABBA er tilbake!

I kveld kom nyheten om at Abba slipper et nytt album, det sier medlemmene Benny Andersson og Björn Ulvaeus, på en direktesendt sending på YouTube.

Albumet «Voyage» kommer 5. november.

I tillegg skal de holde konsert, eller digitale versjoner av de medlemmene som yngre, skal fremføre musikk. Såkalte «ABBA-tars».

Konsert: Digitale versjoner av ABBA-medlemmene skal holde konsert. Foto: Baillie Walsh

NRK har vært til stede på arrangementet som ble holdt i London i ArcelorMittal Orbit ved Queen Elizabeth Olumpic Park. Parken skal bli stedet for konserten, på en arena som skal være spesiallaget for denne konserten. Konserten skal holdes 27 mai 2022.

Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, var til stede på arrangementet som ble holdt torsdag kveld. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Det har vært mye hemmelighetskremmeri om hva som skulle skje på arrangementet.

Arrangementet som lenge har blitt omtalt som «Abba Voyage» ble sendt direkte på videonettsiden YouTube klokken 18:45 i kveld. Livesendingen startet med den nye låten «I Still have Faith In You», og sluttet med «Don’t Shut Me Down», som også er ny.

Benny Andersson og Björn Ulvaeus var til stede på arrangementet i London.

LONDON: Til stede var ABBA-medlemmene Benny Andersson og Björn Ulvaeus. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Over hele verden hadde fans samlet seg for å få med seg direktesendingen.

Varslet retur

Abba har lenge gitt fansen små hint om en mulig retur til musikkens verden.

I slutten av august skrev Abba på Twitter «Takk for at dere ventet. The journey is about to begin». Med denne kryptiske meldingen kunne ikke Abba-fansen gjøre annet enn vente og se.

– Det vil komme nyheter, men jeg kan ikke si mer, sa Björn Ulvaeus, en av bandets fire medlemmer, til BBC tidligere i år.

Med denne twittermeldingen tidligere i august annonserte Abba sitt comeback.

En av dem i Norge som gleder seg aller mest er Bent Lønrusten. På en Abba-fanside på Facebook varsler 56-åringen om at Abba-dressen er strøket og klar.

Han mener månelandinga i 1969 bare blir som dårlig fyrverkeri i forhold.

– Her i huset har ungene bedt om fri fra skolen, fruen har tatt fri på jobben og ny 60 tommer er finjustert for anledningen. Det er mulig de er litt engasjerte fordi far i huset er litt over gjennomsnittet gira. En to meter høy tømmerhogger som tar fri fra jobb for å følge et popband, sier Lønrusten.

Bent Lønrusten på Abbas eget museum, iført egen Abba-jakke der det står at han har vært fan siden 1972. Foto: PRIVAT

Hørt på dem hver dag i 49 år

På fridagen har han derfor fokusert fullt på Abba og undersøkt hva som kommer i kveld.

– Jeg har gått steget lenger enn mornalt for å finne ut av hva som kommer. Jeg tipper det kommer fire låter, med et tillegg av gamle låter, sier Lønrusten.

Musikkinteressen hans er allsidig fra Kiss og Motörhead – til Abba. Men for Lønrusten er det noe eget med den svenske popgruppen.

– Jeg var syv år i 1972 da jeg falt pladask for dem på en platebutikk i Trondheim. Siden har jeg hørt på dem nesten hver dag, sier Lønrusten.

– Det var som ventet, men det kom flere. Jeg var helt sikker på at de kommer nytt album.

Det forteller Lønrusten etter å ha sett direktesendingen. Han er innstilt på at musikken ikke kommer til å være det samme den en gang var

–De har jo gjort en del siden, som gjør at den nye musikken blir annerledes. Det blir nok en plate å vokse til. Det blir uansett spennende å se hvordan albumet blir, det er tross alt 40 år siden sist.

Spente fans i London

Selv om det er 39 år siden Abba sist gav ut musikk, har bandet fortsatt mange unge fans. De britiske ungdommene Tommy Digby og Ollie Duncan hører mye på gruppa sine låter.

– Jeg elsker musikken deres. Det er klassikere.

De er likevel litt usikre på hva de vil synes om ny musikk.

– Sangene deres, slik som Mamma Mia er klassisk, jeg tror egentlig de bare bør holde seg til den gamle musikken deres.

Tror ikke på nye klassikere

Også programleder for HC og Andrea på NRK P1, Andrea Lindquist har gledet seg til denne kvelden i mange uker.

Andrea Lindquist mener det er vanskelig å måle seg med musikken Abba lagde. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det er svære greier. Det er Abba, ingen har laget bedre musikk siden, sier hun energisk.

Hun tilhører den delen av fansen som ikke var født da Abba fortsatt lagde musikk. Det har ikke hindret henne fra å ha lagt sin elsk på musikken deres. Hun er likevel forsiktig med å håpe på like store slagere som før.

– Man har jo forhåpninger, men jeg tror ikke vi får så store klassikere. Det er gjerne sånn med oppfølgere.

Også musikkritiker Audun Vinger er forsiktig med å håpe på for mye, men tror ikke fallhøyden er spesielt stor:

– Hva har de å tape? spør han retorisk.

– De er jo egentlig det perfekte band. De har alt, sier musikkritikeren.

Musikkriter Audun Vinger beskrevet Abba som et verdensomspennende popfenomen. Foto: Andreas Øien Stensland

Fortsatt store i dag

Han er ikke overrasket over at bandet fortsatt er populært den dag i dag.

– De har jo ikke vært borte heller, sier han.

Abba hadde sin storhetstid på 70-tallet med hits som Waterloo, Dancing Queen og Mamma Mia. Sistnevnte har også fått den en musikal oppkalt etter seg, og den har mye av æren for at bandet har kapret også den yngre generasjonen mener Vinger.

Det siste albumet Abba slapp var «The Visitors» i 1981. Foto: Anonymous / Ap

– Musikalen er like stor som platene deres. Låtene har liksom forlatt bandet. De er en del av en slags felles eiendom.

I slutten av august lagde popgruppen en ny nettside kalt Abba Voyage, med en link til en youtube-stream. Det er alt vi fikk vite fra popgruppen selv.

Firkløveren Agnetha Fältskog, Anna-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus og Benny Andersson, dro tilbake til musikkstudioet i 2018 og lovet fansen to nye sanger senere samme år. Men fansen har måttet smøre seg med tålmodighet, for det kom aldri noen sanger.

Det er hele 39 år siden Abba sist slapp musikk, men ved hjelp av musikalen «Mamma Mia» har også yngre generasjoner lagt sin elsk på det svenske popbandet.

1/10 ABBA i Eurovision Song Contest Foto: OLLE LINDEBORG / AFP Med hvilken låt vant ABBA Eurovision Song Contest i 1974? Waterloo Ring Ring Honey Honey Dancing Queen 2/10 Norskfødt ABBA-medlem Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB scanpix Hvilket av ABBA-medlemmene er født i Norge? Björn Benny Agnetha Anni-Frid 3/10 Revydagene før ABBAs glanstid Foto: NRK Hva het ABBA før de byttet gruppenavn? Glada stjärnor Festfolk Kärlekskvartett Heartbeat 4/10 Monaco i ABBA-sang Foto: Bouygues Construction Fra hvilken sang kommer verselinjen «I must leave, I'll have to go, to Las Vegas or Monaco»? Super Trouper Money, Money, Money Take a Chance on Me Fernando 5/10 ABBAs største hitsingel Foto: NRK Hvilken ABBA-sang gikk til topps på hitlistene i flest land, og regnes som deres aller største hit? Chiquitita Does Your Mother Know Dancing Queen Knowing Me Knowing You 6/10 Konkurrent til Eurovision-seieren Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS Hvem av disse verdensstjernene var blant ABBAs konkurrenter i Eurovision-finalen i 1974? Olivia Newton John The Bee Gees Queen Julio Iglesias 7/10 Rare sangtitler Foto: Arnd Wiegmann / Reuters Björn Ulvaeus skrev de fleste av tekstene til ABBAs sanger, noen av dem er av den kuriøse sorten. Hvilken av følgende titler er IKKE navnet på en ABBA-sang? Sammy Superstar King Kong Song Nina Pretty Ballerina Dum Dum Diddle 8/10 Mer populære enn månelandingen Foto: AP ABBA var datidens aller mest populære popgruppe. I hvilket land fikk et ABBA-program høyere TV-seertall enn den første månelandingen? England Australia USA Norge 9/10 Meryl Streeps rolle i filmen Foto: Photo Credit: Peter Mountain / NBC Universal Studios Hva heter hovedkarakteren i Mamma Mia-filmen, som blir spilt av selveste Meryl Streep? Donna Julia Magdalena Isabella 10/10 Mamma Mia-bryllup Foto: Titanas, Flickr Bryllupet i den første Mamma Mia-filmen ble spilt inn på en romantisk ferieøy. Hvilken? Kreta Skopelos Rhodos Sicilia Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.