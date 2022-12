«Vagina på chip» gjør det lettere å forske på kvinnehelse

Forskere ved Wyss-instituttet, som er tilknyttet det anerkjente amerikanske universitetet Harvard, har skapt det de kaller en «vagina på chip».

Denne skal hjelpe dem med å forske på mikrobiomene i vaginaen, heter det i en pressemelding fra instituttet.

De siste årene har forskningen på bakteriekulturer og mikrobiomer ulike steder i kroppen skutt fart.

Forskningen har pekt mot at bakteriell ubalanse kan føre til for eksempel irritabel tarm – men vaginaens bakteriekulturer har blitt glemt, mener forskerne ved Wyss-instituttet.

Forsker: Har kommet et hakk videre

Målet med «organer på chip» er å lage mini organsystemer som representerer fysiologien til et menneske, ifølge seniorforsker ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Hanne Scholz.

– De har laget en vagina som representerer slik det vil se ut hos et menneske, dermed har de kommet et hakk videre, og man kan si at man stoler på denne modellen, sier hun til NRK.

Chipen har menneskeceller som gjenskaper miljøet i den vaginale kanal.

Ved å putte bakterier på vagina-chipen kan forskerne studere hvordan bakteriene påvirker vaginaens helse, skriver Live Science.

Det foregår mye forskning på dette fagfeltet, for eksempel på kreftsvulster, lever og bukspyttkjertel på chip, forteller Scholz.

– Det er en hel rekke organsystemer som utvikles på chip. De kan hjelpe oss med å forstå sykdommer og bidra til å utvikle og undersøke effekten av medisiner.

Utvikling av nye kurer

Med chipen skal det bli enklere å finne kuren til skjedekatarr. Tilstanden er vanskelig å undersøke fordi bakteriefloraen i vaginaen hos mennesker er totalt forskjellig fra dyr.

Selv kaller forskerne chipen for et gjennombrudd for kvinnehelse.

– Det er større og større enighet om at kvinnehelse er viktig for alle menneskers helse, men det er skapt få redskaper for å forske på kvinners fysiologi, sier seniorforsker Don Ingber i pressemeldingen, og legger til:

– Vi håper denne prekliniske modellen vil drive fram utviklingen av nye kurer for skjedekatarr i tillegg til ny innsikt i kvinners reproduktive helse.

Ifølge Helse-Norge kan skjedekatarr under svangerskap øke risikoen for spontanabort, for tidlig fødsel, for lav fødselsvekt på babyen og infeksjon i livmorhulen under og etter svangerskap.

Tilstanden skyldes en ubalanse i bakteriefloraen i skjeden, og er i utgangspunktet ufarlig dersom man ikke er gravid.

Lungechip for tolv år siden

Forskerne ved Wyss-instituttet har tidligere funnet opp «organer på chip» for å gjøre medisinsk forskning enklere ved at man slipper å teste på dyr.

«Lunge på chip» ble skapt i 2010, og siden fulgte både beinmarg, nyrer og tarmer.

Chipene brukes til å teste behandlinger for koronaviruset, influensa, underernæring og cystisk fibrose.

De har blant annet blitt brukt av legemiddelselskapene AstraZeneca og Johnson & Johnson, samt av amerikanske myndigheter som testet koronavaksiner på dem, ifølge instituttet.