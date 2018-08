«Urovekkende» funn om jod: Skal du få barn må du tenke på dette

Hva er jod, hvorfor er det viktig og hva må du spise for å få i deg mineralet? Og er du helt sikker på at du får i deg nok?

I en ny undersøkelse svarer 40 prosent av unge norske kvinner ikke riktig på spørsmål som dette.

De kan nemlig nesten ingenting om jod, viser forskning blant 400 kvinner mellom 19 og 29 år på Øst- og Vestlandet.

Videre viser undersøkelsen at blant de 400 kvinnene, hadde hver tredje kvinne kritisk lave jodverdier.

Blant disse var det veganere, vegetarianere og unge kvinner som drakk lite melk og spiste lite meieriprodukter og hvit fisk.

– Det er urovekkende, sier forsker Sigrun Henjum ved Oslo Met.

Hun har tilsynelatende gode grunner til å være bekymret.

Viktig mineral

– Mange av disse unge kvinnene vil i løpet av få år ha lyst på barn, og når de kan lite om jod, så er de kanskje heller ikke så bevisst på å få i seg dette viktige mineralet, sier Henjum, og legger til:

ENGASJERT: Forsker Sigrun Henjum er bekymret for at unge kvinner ikke får i seg nok jod, og håper mer oppmerksomhet kan få flere til å passe på inntaket. Foto: Høyskolen i Oslo og Akershus

– Disse kvinnene kan få problemer med å bli gravide.

Det er likevel noe annet som bekymrer Henjum mer.

– Hvis kvinnene blir gravide med så lave jodnivåer som en del har i denne undersøkelsen, kan det ha konsekvenser for normal utvikling av hjernen til fosteret.

På sikt kan det føre til problemer som lese- og skrivevansker og motorikkproblemer, ifølge forskeren.

Enkel løsning

Hvit fisk og kumelk er hovedkildene til jod, men de siste 17 årene har melkedrikkingen og inntaket av meieriprodukter gått ned 25 prosent her i landet. Nyhetsmorgen fortalte tidligere i år om særlig nedgang blant unge kvinner. Også fiskeinntaket går ned, skrev VG tidligere i år.

BEKYMRET: Ellen Margrethe Carlsen synes det er ille hvis jodkunnskapen blant unge kvinner på øst- og vestlandet er like dårlig i resten av landet. Foto: Helsedirektoratet

– Allergier og matintoleranse kan være noe av årsaken, men det kan også være trender, sier avdelingsdirektør i helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen.

– Mange spiser laks men er ikke bevisst på å få i seg hvit fisk som inneholder jod, og det er en trend i tiden at mange kutter melk.

Carlsen har en klar anbefaling. Særlig til unge kvinner.

– Får du ikke i deg meieriprodukter eller hvit fisk bør snakke med fastlegen for å vurdere om du trenger et kosttilskudd for jod.