«Svindelbrev» fra FHI var aprilsnarr

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En 35 år gammel mann fra Oslo sitter med en god porsjon dårlig samvittighet etter at en spøk slo fullstendig feil.

Siden det var 1. april, bestemte han seg for å forsøke å lure kjæresten.

Han forfattet en e-post som tilsynelatende var fra Folkehelseinstituttet. I e-posten stod det at hun hadde vært i nærkontakt med en person smittet av covid-19, og at hun derfor måtte i karantene:

Foto: Skjermdump / FHI

Slo svindel-alarm

Det var imidlertid en ting 35-åringen ikke hadde regnet med: E-posten ble fanget opp av Folkehelseinstituttet.

Her tok man saken på største alvor, og varslet om mulig svindelforsøk både internt og eksternt.

Blant annet la FHI ut følgende melding på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Saken pirret nysgjerrigheten til flere journalister.

– Vi håper mottakere forstår at dette er svindelforsøk, og vi har bedt HelseCERT undersøke saken, opplyste assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI til NTB tidligere i dag.

Også NRK var i kontakt med FHI i forbindelse med «svindelforsøket».

– Emnefeltet på e-posten er registrert smitte. Vi tenker det er alvorlig når noen gir seg ut for å være fra FHI i denne situasjonen, sa Knudsen til NRK.

Hun forklarer hvordan FHI kunne oppdage e-posten:

– I dette tilfellet benyttet avsender en tjeneste hvor man kan legge inn en vilkårlig avsenderadresse, men tjenesten sender da en kopi av meldingen til oppgitt adresse. Derfor fikk vi kopi av e-poster som tilsynelatende var sendt fra vår adresse. Generelt kan falske e-poster oppdages også ved at vi får henvendelse fra en eller flere som har mottatt en epost de lurer på om er ekte.

Angrende synder

35-åringen forsto etter hvert at e-post-spøken hadde nådd litt lenger enn opprinnelig tenkt.

I en e-post viser vedkommende til FHIs innlegg på Twitter, og lurer på om det kan være ham det er snakk om.

«Jeg sendte en aprilsnarr til min samboer (navn fjernet) i dag rundt kl 11. Denne ble sendt fra filemail.com, var stilisert fra FHI og inneholdt et vedlegg (et word dokument der det sto "Aprilsnarr").»

«Dersom disse to sakene er den samme ber jeg om unnskyldning for eventuelle problemer dette har skapt for dere – det var kun en internspøk innad i familien og hadde ingen intensjon om å utrette noe farlig,» skrev mannen.

Ifølge Folkehelseinstituttet var det en svært angrende og preget mann de snakket med etter å ha mottatt e-posten.

– Vi har vært i kontakt med vedkommende. Han er lei seg for at han har forårsaket dette, sier Gun Peggy Knudsen.

– Vil vedkommende bli anmeldt?

– Det har vi ikke besluttet ennå. Det vurderer vi, svarer Knudsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.