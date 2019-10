«Staale»: – Nav tok frå meg alt eg eigde

Nyheita måndag om at Nav i fleire år hadde feiltolka regelverket, og at 48 menneske er dømde til straff på feilaktig grunnlag, slo ned som ei bombe også i det norske miljøet i Torrevieja.

Det bur til ei kvar tid rundt 30.000 nordmenn i Spania, og mange av dei lever av norske trygdeytingar. Denne saka har vore det store samtaleemnet i det norske miljøet på Costa Blanca dei siste par dagane.

«Staale», som ikkje er det rette namnet hans, fortel at den først reaksjonen hans var stor lette.

Han er ein av dei som er dømt til straff for å ha reist til utlandet medan han har teke i mot pengar frå Nav, og som Riksadvokaten no har bede påtalemakta gå gjennom på nytt.

– Måtte tvangsselje huset mitt

Han fekk krav om å betale tilbake 358.000 kroner til Nav, måtte tvangsselje huset og har ikkje fått ei krone frå Nav på tre år. Etter teneste i Forsvaret er han yrkesskadd og fortel at han blir betre av opphalde seg i varmen.

– Eg reiste til Spania for å vere i eit varmare land. Det var betre både for ledda mine og for psyken. Legen min tilrådde meg å vere i varmen. Det har vore svært slitsamt. Eg var på arbeidsavklaringspengar i over 20 år, og det var betre for meg å vere i varmen enn å sitje og vente i eit husvære i Oslo, seier «Staale» til NRK.

Dommen mot han fall for vel eitt år sidan. Han fortel at leilegheita hans vart tvangsselt og han måtte låne pengar av mora. I dag har han milliongjeld. Nav tok alt han eigde, hevdar han.

Håper å bli gjeldfri

No er håpet hans at han i alle fall skal få igjen så mykje at han greier å bli gjeldfri.

– Eg kjem aldri til å få igjen det eg har tapt, men eg håper at eg kan bli kvitt gjelda mi og at eg får igjen trygda eg har rett på, seier han.

På spørsmål om han kjem til å gå til erstatningssak mot Nav, svarar han at det må advokatane hans ta seg av.

– Eg vurderer å gå til søksmål mot Nav, seier «Bente» frå sitt sjølvvalde eksil i Torrevieja i Spania. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Eg har vore gjennom nok. Eg håper eigentleg berre på ro og fred, men dette med erstatningssak, det må advokatane avgjere, seier «Staale».

Dommen mot «Staale» fall 26. september i fjor. Her går det fram at han også måtte gjennomføre 75 timars samfunnsstraff.

– Reiste i god tru

Ikkje langt unna der «Staale» bur i Torrevieja, bur norske «Bente». Ho vil også vere anonym, men ho har ei liknande historie å fortelje.

Å spare seg til justismord

Ho seier til NRK at ho reiste til Spania i god tru. Ho hadde lest på nettet, fortel ho, at ein kunne ta med seg Nav-pengar til andre land i EØS eller EU. Ho vart dømd til å betale tilbake nesten 300.000 kroner.

– Skamma er framleis stor. Eg trudde ikkje at eg gjorde noko gale, så eg vurderer absolutt erstatningskrav, seier «Bente» til NRK. Ho fortel at ho ringde til Nav like etter at ho høyrde nyheita måndag.

– Eg uttrykte håp om at pengane ville kome inn på kontoen min snart, men vi får sjå om dei kjem snart eller og eg må vente til neste år, seier ho.