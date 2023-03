Helseministeren vil endre at rundt én av fire unge snuser daglig, skriver VG.

Noen av tiltakene hun vurderer er å forby all smakstilsatt snus, og forby tobakk for kommende generasjoner. Det opplyser kilder til avisen.

Det synes Johannes Uthaug er «helt på trynet». Han er kjent som «Snusleppa» på TikTok, der han har 155.000 følgere.

Snusleppa forteller til NRK at han startet med å lage videoer om snus i karantene under koronapandemien, og fortsatte da han fikk positiv respons.

Uthaug filmer seg selv mens han tester forskjellige smakstilsatte snustyper. Han mener det burde være opp til hver enkelt om de vil bruke tobakksprodukter.

– Å drikke cola er verre for kroppen enn å ta snus, sier Uthaug.

– Vi er i bakvendtland når de kaller det en snusepidemi. Vi snakker om avkriminalisering av harde stoffer, men så skal vi stramme inn på tobakkspolitikken. Er dette en feberdrøm? fortsetter Uthaug.

Nytt forslag kan i fremtiden bety røyke-aldersgrense på 60, 70 og 80 år.

– Ingen dokumenterte helseskadelige effekter

Uthaug mener det ikke er gode grunner for et forbud mot smakstilsatt snus, ettersom det ikke er bevist at produktet er helseskadelig.

– Vi har hatt snus i godt over 200 år, og det er ingen som har påvist at noen har dødd av snus enda. Det er en grunn til at man måtte bytte advarselen på snusboksene fra denne tobakksvaren «er helseskadelig», til denne tobakksvaren «kan være helseskadelig», sier Uthaug.

Helsenorge skriver på sine nettsider at snus inneholder helseskadelige stoffer, og fraråder gravide fra å bruke produktet.

– Barn spør om hvor de kan få kjøpt snusen han velger å teste

Uthaug får motbør fra medinfluenser Jennie Sofie Lie Pickl (22).

Influenser Jennie Sofie Lie Pickl har 278.000 følgere på Instagram. Hun er svært kritisk til promotering av snus på sosiale medier. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Jeg ønsker ikke å legge meg oppi hva Johannes gjør på sin fritid. Men han velger å promotere snus og andre stoffer i sine kanaler til et veldig ungt publikum. Det er ulovlig i Norge.

– Jeg har sett i kommentarfeltene hans at barn helt ned i 13 års-alderen spør om hvor de kan få kjøpt snusen han velger å teste. Det er jeg kritisk til, når det er snakk om rusmidler som kan være kreftfremkallende og er avhengighetsskapende.

Johannes Uthaug forteller en mulig mindreårig TikTok-bruker hvor han kan få kjøpt snusen han tester i en video. Foto: Skjermdump / NRK

NRK har sett flere kommentarer fra mindreårige TikTok-brukere på Uthaugs snusvideoer.

Uthaug avkrefter selv at han har mindreårige følgere, og viser til at han minner om aldersgrensen for snus i videoene sine.

Han sier også at han ikke promoterer snus, fordi han ikke får betalt for å lage noen av videoene sine.

– Jeg viser frem snus, tester snus, men jeg vil fortsatt ikke kalle det promotering, sier Uthaug.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ikke kommentere den kommende folkehelsemeldingen og eventuelle tobakkstiltak til NRK. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Vil ikke gjøre de unge noe godt

Lie Pickl er kritisk til salg av smakstilsatt snus:

– Jeg har ikke prøvd snus, så jeg vet ikke hvordan snus smaker. Men så vet jeg at mange ikke begynner fordi de mener det smaker helt forferdelig. Det å legge til noe kult og «trendy» som en smak i begrenset utløp kan gjøre at det blir mer attraktivt. Jeg tror ikke det vil gjøre de unge noe godt.

Uthaug mener han opptrer ansvarlig.

– Hver gang jeg tester snus informerer jeg om at det er 18 års grense. Jeg har laget videoer om at det ikke er noe kult å snuse i det hele tatt, så jeg vil si at jeg er ansvarlig.

Bør det innføres røykeforbud for fremtidige generasjoner?

