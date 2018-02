«Skam-Eskild» om møtet med Kate og William: – Alltid gøy å møte fans

– Det blir gøy. Det er alltid gøy å møte fans, sier Carl Martin Eggesbø, som spilte Eskild i den populære NRK-serien, til stor latter fra sine medskuespillere.

– Vi skal snakke med dem om ungdom og psykisk helse, og om hvordan Skam har påvirket livene våre, sier Ulrikke Falch, som spilte Vilde.

Det britiske hertugparet har engasjert seg spesielt i psykisk helse og står, sammen med prins Harry, bak kampanjen «Heads Together».

I dag skal de diskutere temaer som mobbing, seksuelle overgrep og identitetsproblemer med Skam-skuespillerne og skoleungdom når de besøker «Skam-skolen» Hartvig Nissens skole i Oslo.

NRK møter spente Skam-stjerner like før møtet.

Følg NRKs sending her:

Prins William og Hertuginne Kate på Norgesbesøk Du trenger javascript for å se video.

Tarjei Sandvik Moe: – Jeg ble rørt

– Jeg tror det gjenspeiler hvor viktig disse temaene er, og hvor mange de angår. Det er kanskje en selvfølge i 2018, men det er utrolig kult at til og med det britiske kongehuset kan si «vi ser dere» og «vi bryr oss om dere», sier Falch.

Iman Meskini, som ga liv til rollen Sana, og Tarjei Sandvik Moe, som spilte Isak, var blant gjestene under middagen på Slottet med det britiske hertugparet i går kveld.

I dag skal de møte de prins William og hertuginne Kate, sammen med det norske kronprinsparet, igjen.

– Jeg ble litt rørt da jeg hørte at de ville møte oss for å snakke om psykisk helse, og ikke fordi Skam var en veldig populær serie. De vil snakke med oss fordi vi har belyst temaer som er viktige, sier Moe.

TILBAKE PÅ SKOLEN: Skuespillerne bak Isak, Vilde, Sana, Noora, Chris og Eskild i Skam er igjen samlet i skolegården på Hartvig Nissens skole i Oslo for å møte det britiske hertugparet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette Skam-klippet skal Kate og William se

De kongelige gjestene, skuespillerne og skoleelevene skal blant annet se et klipp fra Skam under besøket på skolen.

Det er den siste scenen fra den siste Skam-episoden, talen som «Jonas» holdt:

Dette Skam-klippet skal Kate og William se Du trenger javascript for å se video.

Skam er blitt hyllet for å ta opp viktige temaer, som blant annet seksuelle overgrep, kroppspress, legning og psykisk helse.

Hjelpetelefoner opplevde økt tilgang fra ungdommer som ville snakke om angst, selvmordstanker og generelle vansker, og takket serien for å ha skapt økt åpenhet.

Hertuginne Kate: – Gleder meg til å høre mer om Skam

Mange ungdommer hadde møtt opp i skolegården ved Hartvig Nissens skole for å få et glimt av Skam-skuespillerne og de kongelige gjestene.

I likhet med i går, tok prins William og hertuginne Kate seg god tid til å hilse på og snakke med de mange fremmøtte.

Hertuginnen snakket med ungdommene om sin egen studietid, om at hun møtte sin kommende ektemann på universitetet, og om psykisk helse som en del av skoleundervisningen.

– Har Skam gjort at undervisningen i større grad dreier seg om psykisk helse? Hvordan går det med dere, tenker dere på deres egen mentale helse?, spurte Kate noen av ungdommene.

Hun takket høflig nei til selfieforespørsler – «jeg er allergisk mot selfier» – og skrøt av norgesoppholdet.

– Det har vært fantastisk her, alle er så vennlige. Nå gleder jeg meg til å høre mer om Skam.

Åpne om egne problemer

Hertugparet og prins Harry har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre fysiske og mer synlige helseproblemer, og for at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.

Prins William og prins Harry har selv vært åpenhjertige om hvordan de har slitt etter at de mistet moren, prinsesse Diana, da de var henholdsvis 15 og 12 år gamle.

Prins Harry (nå 33) har fortalt at han har vært på sammenbruddets rand flere ganger og valgte å søke profesjonell hjelp som 28-åring.

Også prins William har snakket om vanskene han har hatt etter at han mistet moren i så ung alder.

– Jeg har vært ubeskrivelig lei meg. Det har vært dager hvor jeg har følt at jeg skulle bryte sammen, men jeg har lært å takle det, og jeg har snakket om det, sa prinsen i et intervju med det britiske magasinet GQ i fjor.

«Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik hyller prins William og hertuginne Kates arbeid for økt åpenhet om psykisk helse.

– Det er kjempeviktig. Det viser alle som sliter med tunge tanker, at de ikke er alene, sier Engvik til NRK.

– De er med på å knuse tabuene knyttet til psykisk helse. De viser at hva slags klær, hvilken tittel eller hvor mye penger man har, ikke er det som er viktig. Vi er alle mennesker og har de samme følelsene i oss.