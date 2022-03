«Rasko» drømmer om å bli russ, men klarer ikke å gå på skolen

– Autismen plager meg. I et vanlig klasserom måtte jeg hatt headset. Jeg liker ikke sterke lyder.

16 år gamle Oskar Siljesønn Sandøy, som kalles Rasko, forteller om utfordringene ved å ha diagnosen barneautisme samtidig som han viser favorittspillet «The Sims».

Her kan han leve ut drømmen om å møte kjente youtubere, bygge hus til dem og servere magisk is som gjør menneskene grønne. Maten tilberedes i hans egen russerestaurant.

Når NRK er på besøk, bruker han lang tid på å bli varm i trøya, før han slipper oss inn på gutterommet der samtalen rundt spillingen flyter lett.

«RASKO": 16-åringen har laget seg et eget kallenavn som pryder ryggen på russedressen og som de rundt ham bruker. Han ville ha et sjeldent navn som ingen andre har.

Rasko går helst i russedress og russelue og drømmer om å «rulle» når han blir 19. I livet utenfor «The Sims» beveger han seg nesten aldri ut av loftsleiligheten i Bergen og har knapt vært på skolen på flere år.

Han og moren har flyttet flere ganger i jakten på en skole som klarer å hjelpe og et kommunalt støtteapparat som fungerer.

– Han har så mange dårlige erfaringer at han blir helt stiv i kroppen når han ser et skolebygg, sier mor, Silje Storm Drabitius.

SMAKSTESTING: Rasko liker å teste ut nye smaker. Her prøver han seg på yoghurt med mintsmak. Den følsomme smaks- og luktesans bidrar også til store utfordringer i livet hans. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Moren beskriver livet til Rasko som en hinderløype som blant annet gjør det vanskelig å gå på skolen.

– Hans hovedutfordring er at han har et veldig sterkt sanseapparat. Går han forbi noen som spiser en appelsin, kan det påvirke ham i lang tid etterpå. Da vil han aldri se det mennesket igjen.

– Jeg liker ikke lys og kan høre dunking på lang avstand, legger Rasko til.

Moren forteller at store rom og korridorer på skolene er krevende. Han trenger forutsigbarhet, og barn og unge er ofte impulsive og lekne. Han er redd for andre ungdommer.

– Frykt for å bli smittet av Korona har gjort Rasko mer isolert. Når han ser noen gå med munnbind, får han sterke reaksjoner. Det minner ham om pandemien.

– Grusomt

Raskos skoleangst har fått store konsekvenser for moren. Hun bor alene med sønnen som må ha tilsyn døgnet rundt. Jobben som fotograf har hun lagt på hylla, og økonomien er skrapet.

BEKYMRET: Silje Storm Drabitius mener sønnen ikke får levd ut sitt potensial uten opplæring. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Vi har ikke mulighet til å gjøre det alle andre gjør. Jeg vet aldri hvor mye stønad jeg får. Det varierer fra kommune til kommune, og vi må starte helt på nytt hver gang. Det er også en kamp å få nok timer med brukerstyrt personlig assistent til Rasko.

Hun er svært bekymret for sønnens utvikling.

– Det er grusomt. Det er jo en grunn til at vi har prøvd å flytte og få mer hjelp. Det har ikke vært en helhetlig forståelse av hva han trenger.

Hun sier Rasko savner andre han kan identifisere seg med. Jo lenger han står utenfor, jo større blir kløften mellom ham og de andre.

ENDRER SPILLET: Oskar bruker mye tid på å modifiserer figurer i spillet «The Sims», dvs. lage digitale utgaver av virkelige mennesker. – Det viser at han har evner og mulighet til å lære, sier moren. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Selv om Rasko har sammensatte problemer, mener moren han har et stort, ubrukt potensial.

– Han har evner han ikke får vist fordi han blir redd og stresset.

– Flere lever isolert

Ifølge Autismeforeningen er flere i samme situasjon.

– Det er mange familier med autistiske barn som lever på denne måten der foreldre er låst til barnet 24 timer i døgnet. Ofte er skolevegring et av problemene. Dette går sterkt ut over familiene. Mødrene går ofte ned i stilling, og økonomien blir et tilleggsproblem, sier leder Annette Drangsholt.

Annette Drangsholt, leder i Autismeforeningen Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun sier mange autistiske barn får et godt skoletilbud og trives, men at kunnskapen om autisme varierer fra kommune til kommune.

– Noen ganger tar nok hjelpeapparatet litt lett på det. «Er det ikke bare å sende barnet på skolen?» Det er virkelig undervurdert hvor mange av disse familiene som lever med mye stress og konflikt, sier Drangsholt.

Skoler fikk kritikk

Rasko trivdes godt de første årene på barneskolen i Vestfossen. Moren mener problemene startet etter at de flyttet nærmere besteforeldrene i Kongsberg der Rasko begynte på Raumyr barneskole og etter hvert Vestsiden ungdomsskole.

KONGSBERG: Her på Raumyr skole tilbrakte Oskar flere av barneskoleårene.

– Det har vært mange flinke folk med gode intensjoner rundt sønnen min, men hjelpeapparatet, inkludert skolene, har ikke gått langt nok i å møte Rasko på hans premisser.

Statsforvalteren har slått fast at tiltakene som Kongsberg kommune satte inn ikke var tilstrekkelige, blant annet skulle Raumyr skole undersøkt bedre hvordan Rasko selv opplevde skolemiljøet.

– Vi tok vedtaket fra Statsforvalteren på elevens læringsmiljø til etterretning. Statsforvalteren vurderte aktivitetsplikten, ikke kvaliteten på opplæringen. Det ble igangsatt tiltak for å rette opp avvikene, sier kommunalsjef for oppvekst i Kongsberg, Håvard Ulfsnes.

TRIST: Håvard Ulfsnes synes det er leit at kommunen i samarbeid med foreldrene ikke klarte å lykkes bedre med Rasko Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Statsforvalteren har også påpekt at vedtaket om spesialundervisning ved Vestsiden ungdomsskole hadde feil. Til dette sier Ulfsnes:

– Skolen tilpasset opplæringstilbudet i samråd med foreldrene og etter anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten for å imøtekomme elevens behov.

Silje Storm Drabitius er uenig med kommunen i et det ble satt inn tiltak som virket.

– Oskar har så mange dårlige opplevelser fra skolene i Kongsberg at han ikke lenger vil besøke byen der flere i familien bor.

IKKE FORNØYD: Silje Storm Drabitius er misfornøyd med tilbudet sønnen fikk i Kongsberg Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Lyktes ikke på ny skole

Etter hvert som skolevegringen ble mer fastlåst, tok moren med seg sønnen sin til Oslo og spesialskolen Nordvoll. Heller ikke de lyktes i å trygge Rasko på skolen.

– I dette tilfellet fikk vi ikke til å bygge et godt lag rundt eleven. Det tok for lang tid å få til samkjørte tiltak som varte over tid. Dette gjorde det utfordrende å få eleven tilbake på skolen, sier rektor Inger Louise Sollie Sandsdalen.

– Kan få et godt voksenliv

Rasko kom seg ikke på skolen, og mor var fortsatt låst til hjemmet. Uten inntekt ble det for dyrt å bo i Oslo. De vendte nesen mot Vestlandet.

– Kan det være dere flyttet for fort?

– Vi var seks år Kongsberg. Det er ganske lenge. I Oslo var vi ett år, men det dreide seg også om helheten. Vi kunne ikke få til noe mer, sier hun.

Hun mener norsk skole ikke evner å se barnet bak diagnosen.

– De følger standardopplegg, og det har ikke fungert for min sønn.

Bergen kommune tilbyr nå Rasko hjemmeundervisning noen timer i uken, noe 16-åringen og moren er svært fornøyde med. Han har søkt om plass på videregående skole, så drømmen om å bli russ er ikke lagt helt på is.

– Tror du det er mulig å få ham tilbake til skolen?

– Jeg er veldig usikker på det. Jeg tenker det vil kreve en god del ressurser og små forhold.

– Er det gitt at det er mulig å gi Rasko, med hans utfordringer, et opplæringstilbud?

– Ja, absolutt! Han har krav på akkurat det samme som alle andre, å bli den beste utgaven av seg selv og få et godt voksenliv.

GLEDER SEG: Rasko synes det er spennende med russetid. Av og til får han prøve alkoholfritt øl Foto: Ingvild Edvardsen / NRK