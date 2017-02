Elleve av Norges fremste politimenn i fullt aksjonsutstyr, sammenklemt en liten rød gummibåt på Tyrifjorden, sakte på vei mot Utøya mens terroristen herjet på øya.

For mange er den røde overfylte gummibåten selve symbolet på alt som gikk galt 22. juli 2011.

– Jeg tar ansvar fordi jeg var eldste leder i forbindelse med den opplastingen, sier «Ragnar» til NRK.

Hans identitet må være skjult ettersom han fortsatt er en del av Beredskapstroppen.

Leder for Beredskapstroppen Helge Mehus den rød gummibåten ikke er representativt for styrkens totale innsats den 22.juli. Foto: Christer Sev / NRK

Når den røde gummibåten fra Nordre Buskerud politidistrikt kjørende, er det «Ragnar» som har kommando og ber folk starte opplasting. Han henvender seg til båtføreren og spør hvor mange den tar, og får «elleve» til svar.

– Jeg forholder meg til hva båtføreren sier. Det er ikke for å frata meg skyld. Jeg står for den avgjørelsen jeg tok som leder. Men jeg har ikke tilleggsinfo som jeg kan overprøve hans vurdering, sier «Ragnar».

Han tok avgjørelsen om å fylle båten, basert på beskjeden de hadde fått på vei til Utøya, som går ut på tre til fem gjerningsmenn som skyter med automatvåpen.

– Vi forventer å møte kraftig motstand. Jeg tar ikke en avgjørelse på at det er elleve personer som skal oppi båten. Jeg tar en avgjørelse på at vi skal ha tilstrekkelig mannskap, sier «Ragnar».

Hadde gjort ting annerledes

22. juli-kommisjonen slo fast i sin rapport at terroristen kunne ha vært stanset tidligere og kritiserte politiet for «uakseptabelt tidsbruk»

– Hvordan er det tenke på at dere kunne kommet raskere fram dersom båten ikke hadde vært overlasta?

– Jeg har evaluert den situasjonen mange ganger. Jeg vet helt konkret hvilke valg jeg vil ta neste gang, sier «Ragnar».

– Jeg ville ha imøtekommet svaret fra båtføreren med et kontrollspørsmål.

– Jeg ville ha utvist et mye mer fysisk lederskap. Jeg ville ikke vært førstemann opp i båten. Jeg ville konkret talt personer – slik at jeg fikk det antallet jeg skulle ha. Og fysisk holdt folk unna. Og så ville jeg ha likevel valgt å være nærmere båtføreren, sier han.

Overskygget innsatsen

Sjefen for beredskapstroppen Helge Mehus håper historiene vil skape større forståelse blant publikum for kompleksiteten i arbeidet til politiets spesialstyrke.

– Jeg synes imidlertid at deler av historien med tanke på de transportproblemene vi hadde for å komme over til øya, ikke er representativt for vår totale innsats den dagen, sier Mehus til NRK.

Forfatter Malin Stensønes mener innsatsen til Beredskapstroppen har blitt overskygget av det som gikk galt.

– I gummibåten sitter mange av de fremste operatørene i Beredskapstroppen. Det var menn som var inne i høyblokka mens det fortsatt brant, de fremste santitetsfolka som reddet liv på Utøya. Her var også temaet som pågriper terroristen, sier Stensønes.

Hun presiserer at hennes rolle og intensjon med boka ikke har vært å være noens forsvarer.

– Min intensjon er å få disse historiene ut. Jeg mener det er viktig at vi som samfunn har tilgang på disse historiene, sier Stensønes.