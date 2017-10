– Vi håper på et større fokus på grensesetting – helt fra barnehagen av, til skolen, inn i russefeiringen og ut til arbeidsplassene, sier June Holm i Nyhetsmorgen i NRK.

Holm driver stiftelsen «VI TROR DEG» sammen med Andrea Voldum og Wenche Voll.

Søndag forrige uke ble det holdt flere #MeToo-markeringer i Sverige, og nå har de to jentene tatt det norske initiativet som skal holdes foran Stortinget førstkommende søndag.

Så langt har over tusen mennesker meldt interesse for Facebook-arrangementet.

– Lettere å stå frem nå

Markeringen er i samarbeid med flere organisasjoner og politiske partier, deriblant ressurssenteret DIXI, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, SV og Rødt.

Både Holm og Voldum mener emneknaggkampanjen har gjort det lettere for flere å stå frem med historiene sine.

FLERE ENGASJERTE: Over tusen mennesker har meldt interesse for at de skal delta på søndagens #MeToo-markering. Foto: Skjermdump/VI TROR DEG / Facebook

– Kampanjen er en lettelse for mange, der det er lettere å forklare det som har skjedd gjennom to ord. Når flere samles rundt det blir det lettere å legge fra seg skammen og skylden. Dette vil vi også fortsette å jobbe for på søndag, sier Holm.

Voldum har tidligere stått frem med sin voldtektshistorie i den tidligere omtalte Hemsedal-saken. Dette gjorde hun uten en emneknaggkampanje.

– Jeg vet hvor vanskelig det er å stå frem, men jeg tror det er lettere å gjøre det nå. Du trenger ikke si så mye, du trenger bare si «Me too», sier hun.

– Søndagen viser at vi drar #MeToo-kampanjen ut fra sosiale medier, sier Holm.

Har du tips eller en historie du vil dele? Ta kontakt med oss her.

#MeToo i Norge

Forrige uke kom reaksjoner fra kampanjen frem i Sverige. Flere svenske medier foretok seg interne granskinger, og flere kjente TV-profiler er anklaget for å ha begått overgrep og seksuell trakassering mot kollegaer på arbeidsplassen.

STARTET ALT: Det var da den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein ble anklaget for noen uker siden, at #MeToo-kampanjen startet for å vise omfanget av seksuell trakassering og overgrep verden over. Foto: Yann Coatsaliou / AFP

Kampanjen har også fortsatt å gå hett for seg her i Norge.

Emneknaggenoppstod først i kjølvannet av at den amerikanske filmguruen Harvey Weinstein er anklaget for seksuelle overgrep og seksuell trakassering av over 60 kvinner.