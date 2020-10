«Hettemannen» i forsvinningssaken er identifisert

– Han meldte seg på politivakten i Lillestrøm onsdag kveld, etter å ha sett etterlysningen i mediene, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt.

Mannen er norsk og i 60-årene. Han bor i nærområdet

Mente det var mistenkelig

Mannen ble etterlyst 1. juli i år. Senest i går mente politiet det var mistenkelig at han ikke hadde meldt seg. Mannen har forklart at han ikke har fått med seg etterlysningen tidligere, og sagt at han først onsdag kveld ble oppmerksom på at det kunne være ham politiet ønsket kontakt med.

POLITIINSPEKTØR: Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Mannen ble filmet av flere overvåkingskameraer i Lørenskog på forsvinningsdagen 31. oktober 2018, bare en drøy time etter Anne-Elisabeth Hagens siste kjente livstegn.

Han gikk i retning til og fra åstedet før klokken 11 på forsvinningsdagen.

Elektroniske spor

– Han har avgitt forklaring om egne bevegelser til politiet, og har fremlagt dokumentasjon, blant annet i form av elektroniske spor, som verifiserer opplysningene. Hans forklaring støttes også av vitner, sier Hemiø.

MYSTISK: Politiet gikk ut med video av hettemannen 1. juli. Til høyre skjermdump av en Missing Link-jakke av typen Youcon. Foto: POLITIET/SKJERMDUMP

NRK meldte forrige uke at mannen trolig gikk med en jakke av typen Missing Link. Politiet bekreftet senere at de var hos selskapet som produserer jakken. Den siste uken har saken fått større oppmerksomhet.

Politiet hentet inn 6000 timer med overvåkningsvideoer for nesten to år siden. Like lenge har hettemannen vært uidentifisert.