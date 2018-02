«Helsesista»: – Kate og William bidrar til å knuse tabuene om psykisk helse

– De er med på å knuse tabuene knyttet til psykisk helse, sier helsesøster Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista».

– De viser at hva slags klær, hvilken tittel eller hvor mye penger man har, ikke er det som er viktig. Vi er alle mennesker og har de samme følelsene i oss.

Med over 40.000 daglige seere på Snapchat, tar «Helsesista» opp temaer som kan være vanskelige eller pinlige å snakke om for både voksne og ungdom.

Som ung opplevde hun selv å føle at hun ikke kunne være seg selv.

I OSLO: Prins William og hertuginne Kate ankom Oslo torsdag. Fredag skal de blant annet besøke «Skam-skolen» og diskutere temaer som spiseforstyrrelser og mobbing med ungdom. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er veldig mange ungdommer som føler at de har på seg en maske og spiller skuespill. Bak masken er det ingen, eller veldig få, som vet hvordan du har det. Sånn kjente jeg det selv da jeg var ung, forteller hun.

Har vært åpne om egne vansker

Det britiske hertugparet har engasjert seg spesielt i psykisk helse og står, sammen med prins Harry, bak kampanjen «Heads Together».

I dag skal de diskutere temaer som mobbing, seksuelle overgrep og identitetsproblemer med Skam-skuespillerne og skoleungdom når de besøker «Skam-skolen» Hartvig Nissens skole i Oslo.

Hertugparet og prins Harry har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre fysiske og mer synlige helseproblemer, og for at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.

I SORG: Prins William og lillebror prins Harry var bare 15 og 12 år gamle da moren, prinsesse Diana, døde. I ettertid har de fortalt hvordan de har slitt etter dødsfallet. Foto: ADAM BUTLER / AFP

Prins William og prins Harry har selv vært åpenhjertige om hvordan de har slitt etter at de mistet moren, prinsesse Diana, da de var henholdsvis 15 og 12 år gamle.

Prins Harry (nå 33) har fortalt at han har vært på sammenbruddets rand flere ganger og valgte å søke profesjonell hjelp som 28-åring.

Også prins William har snakket om vanskene han har hatt etter at han mistet moren i så ung alder.

– Jeg har vært ubeskrivelig lei meg. Det har vært dager hvor jeg har følt at jeg skulle bryte sammen, men jeg har lært å takle det, og jeg har snakket om det, sa prinsen i et intervju med det britiske magasinet GQ i fjor.

– Er ikke alene

Engvik roser åpenheten og arbeidet deres og tror det kan ha stor betydning.

– Det kan være stor trøst å vite at man ikke er alene om å ha det sånn – å vite at til og med kongelige føler akkurat det samme som meg. Det er med på å gjøre det menneskelig, sier hun.

Hun gir følgende tips til hvordan vi alle kan bidra til åpenhet om psykisk helse:

Vi må alle sammen øve oss på å snakke om ting som er vanskelig.

Spør hverandre hvordan du egentlig har det.

Ta deg tid til å lytte og tenke over hvem du vil være overfor andre, hvordan du kan være god mot deg selv og andre. – Vi må alle ta ansvar for hvem vi er i møte med andre mennesker.