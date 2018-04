«Gullrekka» må vike for Bjørgen

Atle Pettersen rykker ut, og Marit Bjørgen inn.

Klokken 1955 på NRK 1 i kveld må «Beat for beat» vike, mens Nytt på nytt utsettes en halvtime for å gi plass til en av våre mest dekorerte idrettsstjerner gjennom tidene. Fredag gjorde hun det nemlig kjent at hun legger opp.

Gråtkvalt Bjørgen bekrefter at hun legger opp: – Det er emosjonelt nå

Fra NM i Alta skal NRK Sportens programleder Ida Nysæter Rasch ta seerne gjennom Marit Bjørgens karriere. Og Bjørgen selv skal også være med på sendingen.

Programleder Ida Nysæter Rasch skal lede sendingen «En hyllest til Marit Bjørgen». Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– I 90 minutter får vi nyte store idrettsøyeblikk og reflektere over Bjørgens ferd gjennom en lang skikarriere, som har bydd på både store oppturer og nedturer, sier redaksjonssjef Janne Fredriksen.

Håper på nye historier

Hos NRK Sporten var det liten tvil om at Bjørgen måtte få hedersplassen på tv i kveld.

– Bjørgen er jo en idrettsutøver som har preget sportsbildet så lenge hun har vært aktiv på høyt nivå, siden sin debut i OL i 2002. Og hun er en av våre aller beste idrettsutøvere gjennom tidene, sier Fredriksen.

Fredriksen ber publikum om å sende inn spørsmål og kommentarer underveis i sendingen med #nrksport. Folk kan også sende epost til sporten@nrk.no

– Hva er dere mest spent på?

LAGER HYLLEST TIL BJØRGEN: Redaksjonssjef i NRK Sporten, Janne Fredriksen er ansvarlig for sendingen om Bjørgen som danker ut gullrekka på NRK 1 fredag kveld. Foto: NRK ASSV

–Det er å komme bak resultatene. Få Bjørgen til å fortelle noen historier som vi ikke har hørt før. Hun er mye intervjuet, men jeg er overbevist om at det er mange ting hun ikke har fortalt som det blir lettere å snakke om nå som hun skal gi seg, sier Fredriksen.

NRK Sporten håper de skal klare å trylle frem en eller annen overraskelse til Bjørgen underveis.

Ellers blir det hovedsakelig lagvenninner av Bjørgen som deltar i NM i Alta som skal være med i sendingen, og reportasjer fra karrieren hennes som viser hvordan hun har utviklet og forandret seg.