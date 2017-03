Tirsdag lanseres filmen «Fuck fossils - en framtid du ikke vil ha». Filmen er fem minutter lang og rettet mot ungdom.

Blant skuespillerne er Thomas Hayes, som spilte karakteren William i den populære NRK-serien SKAM.

Filmen viser hvordan livet blir i 2050, når dagens tenåringer selv er foreldre med tenåringsbarn.

– Filmen viser noe av det best mulige som våre barn kan håpe på – at vi når togradersmålet – som krever at vi kutter utslipp av klimagasser kraftig fra nå, sier Steffen Kallbekken.

Kallbekken er forskningsleder ved CICERO – Senter for klimaforskning og har kvalitetssikret filmens faglige innhold.

KLIMAFORSKER: Thomas Cottis ved Høgskolen i Innlandet har skrevet forskningsrapporten "En framtid du ikke vil ha". Foto: Knut Røsrud

Utgangspunktet for filmen er forskningsprosjektrapporten «En framtid du ikke vil ha», skrevet av høgskolelektor Thomas Cottis for Framtiden i våre hender.

Ekstrem framtid

Cottis tok initiativ til filmen da han fikk støtte til forskningsformidling på 500 000 kroner fra Forskningsrådet.

Forskningsrapporten hans er basert på FNs klimarapport (IPCCs synteserapport) og en stor mengde klimaforskning.

– Generasjonsurettferdighet er et sentralt tema både i filmen og i resten av prosjektet, sier Cottis.

Filmen beskriver en fremtid med ekstremregn så ille at det blir kjøreforbud og forurenset vann i springen, der det er kvoter på kjøtt, og hvor flere millioner flyktninger fra det ubeboelige beltet i Nord-Afrika kommer til Europa.

FUCK FOSSILS: Filmen viser hvordan millioner av flyktninger vil komme til Europa når store deler av Afrika blir ubeboelig. Foto: Snöball film

Vil lage ungdomsopprør

Filmen antyder at et ungdomsopprør kalt «Fuck Fossils», som startet omkring 2025, er grunnen til at klima ikke er enda verre i 2050.

Og det er nettopp en slikt opprør miljøbevegelsen håper de kan være med å starte med denne filmen.

De fleste store miljøorganisasjonene i Norge ønsker å bidra til spredningen av Fuck Fossils via sosiale medier og egne nettsider.

Greenpeace og Natur og Ungdom lanserer egne nettsider der unge som ønsker å engasjere seg etter at de har sett filmen kan finne muligheter for det.

Også Norsk Digital Læringsarena lager digitalt undervisningsmateriale med elevoppgaver basert på filmen for videregående skoler, som skal være klart til skolestart høsten 2017.

I tillegg kommer en rekke andre filmer på Kunnskapsfilm.no om global oppvarming og konsekvensene av klimaendringene.

Skal gjøre forskningen forståelig

Filmen er et forsøk på å visualisere og hvordan det blir i fremtiden og slik skape en større nærhet til klimaspørsmålene. Den viser hvordan hverdagen kan bli dersom klimaet blir nærmere 2 grader varmere.

Parisavtalen tar sikte på et togradersmål, vi skal altså ikke over to grader hvis alle holder sine klimaforpliktelser.

FUCK FOSSILS: Filmen der Skam-skuespiller Thomas Hayes spiller, forsøker å beskrive hverdagen i 2050. Foto: Snöball film

– Handligen i filmen trekker opp en del problemstillinger som blir hengende litt il ufta, som vi håper kan stimulere til nysgjerrighet om klimaendringene, forteller produsent i Snöball film, Jonny Westernes.

Manus og Regi er det Snöball films Marianne Kleven som har utarbeidet, sammen med blant andre Steffen Kalbekken i CICERO, som har passet på at faktagrunnlaget for filmen stemmer.

Westernes håper unge kan komme litt bak forskningen og tallene når de ser denne filmen.

– Jeg håper filmen kan være vekkende og motivere til å ta tak i problemene, i og med at politikerne er så trege, sier Westernes.