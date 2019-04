«Frustrerte fruer»-stjernen erkjenner skyld i korrupsjonsskandale

Totalt 50 personer er tiltalt i det som omtales som tidenes største korrupsjonsskandale ved amerikanske universiteter.

Blant disse har tretten foreldre sagt seg skyldig i saken og inngått tilståelsesavtaler med påtalemyndigheten, skriver den amerikanske avisen USA Today.

Én av de tretten er den 56-år gamle skuespilleren Felicity Huffman, kjent fra den populære TV-serien «Frustrerte fruer».

Anklagen mot Huffman går ut på at hun skal ha betalt 15.000 dollar, rundt 130.000 norske kroner, kamuflert som en veldedig donasjon til den veldedige stiftelsen «Key World Wide Foundation», som ble opprettet av William «Rick» Singer i 2013.

I virkeligheten skal pengene ha gått til å betale for juks på SAT-opptaksprøven til hennes datter, slik at hun kunne komme inn på et prestisjeuniversitet.

– Jeg aksepterer fullt og ansvar for handlingene mine og konsekvensene de medfører. Jeg skammer meg over smerten jeg har påført datteren min, familien min, vennene mine, kollegaene mine og hele utdanningssamfunnet, sier hun til den amerikanske avisen.

Hun nekter samtidig for at datteren hennes hadde noe med skandalen å gjøre.

– Datteren visste overhodet ikke noe om det jeg gjorde. Mitt ønske om å hjelpe datteren min rettferdiggjør ikke det å bryte loven eller opptre uærlig, sier hun.

Skuespillere Felicity Huffman og Lori Loughlin er begge involvert i det som omtales som tidenes største korrupsjonsskandale ved amerikanske universiteter. Foto: AP

Det er fortsatt uklart hvilke vilkår de tretten foreldrene har inngått med påtalemyndigheten og hvorvidt noen av de siktede vil bli fengslet.

På lista over siktede står blant annet skuespillere, finansfolk, toppadvokater og moteikoner, i tillegg til trenere og opptaksansvarlige.

Skuespiller Lori Loughlin, kjent fra TV-serier som «Fullt Hus» og «Summerland» er ikke blant de tretten som nå har erkjent seg skyldig, ifølge avisen.