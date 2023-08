«Emily in Paris»-stjerne ut mot Norges planer om gruvedrift på havbunnen

– Det er vanskelig å se at Norge som er et så vakkert havland, har en regjering som prøver å åpne arktiske hav for gruvedrift, sier Lucas Bravo.

NRK møter skuespilleren om bord på skipet Christian Radich. Bravo er best kjent som kokken Gabriel i Netflix-suksessen «Emily in Paris». På Arendalsuka gikk franskmannen inn i en helt annen rolle.

Bravo på rød løper sammen med kollegaene fra Emily in Paris. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Tidlig mandag morgen seilte han inn til Arendal med gruppe norske miljøaktivister og politikere. Sammen sparket de i gang en ny kampanje mot gruvedrift på havbunnen.

Før sommeren kunngjorde regjeringen nemlig at de åpner for leting etter mineraler på norsk sokkel. Avgjørelsen er omstridt.

– Jeg mener det er et riktig og et galt valg her. Nå er det opp til det norske folk og Stortinget å kjempe tilbake mot dette, sier Bravo.

Frankrike forbyr

Han var der også for å dele erfaringer fra Frankrike.

– Vi er et revolusjonært land. Når det er et problem, går vi ut i gatene, ler han.

Bravo har i et år vært del av Look Down-kampanjen mot mineralutvinning i dypet, sammen med franske miljøaktivister.

I januar kunne de slippe jubelen løs. Da stemte parlamentet for å forby utvinning av mineraler i fransk farvann. Under internasjonale forhandlinger om havbunnen i sommer gikk Frankrike også i front for å sette utvinningsplaner på pause.

Bravo holdt appell sammen med Camille Etienne og Sophie Roux, kvinnene bak den franske Look Down-kampanjen. Foto: Milana Knezevic / NRK

Nå vil næringslivsorganisasjonen The Ocean Opportunity Lab (TOOL) hente Look Down-kampanjen til Norge. Med på laget har de blant annet WWF og Natur og Ungdom.

– Jeg tror mange blir motløse og føler at å protestere ikke endrer noe. Vi så i Frankrike at det går. Det er derfor vi er i Norge nå, for å fortelle folk at det funker, sier Bravo.

– Moralsk ansvar

En rekke havforskere og miljøorganisasjoner har pekt på at vi vet svært lite om livet på havbunnen, og dermed ikke vet hvilken skade gruvedrift kan gjøre.

Ifølge miljødirektoratet er det vesentlige kunnskapsmangler om natur, teknologi, og miljøvirkninger knyttet til mineralvirksomhet i havet.

Bravo forteller at han er opptatt av klima og miljø. Derfor ville han bruke sin plattform til å hjelpe aktivistene med å nå ut med sitt budskap.

– Gjennom Netflix får jeg en internasjonal synlighet som jeg prøver å bruke til saker som faktisk betyr noe, sier han.

Skuespiller Iselin Shumba taler under banner med beskjeden «Stopp gruvedrift på havbunnen». Foto: Milana Knezevic / NRK

Han får støtte fra sin norske motpart, skuespiller Iselin Shumba. Hun er også på plass i Arendal for å vise motstand mot regjeringens mineralplaner. Flere kjente fjes bør engasjere seg, mener hun.

– Vi har et ansvar for å sette oss inn i saker. Vi er rollemodeller, vi har en offentlig stemme. I en tid som nå, å ikke bruke den unike stemmen og påvirkningskraften – du har et moralsk ansvar, sier hun.

Politikere og aktivister samlet i Arendal. Nede fra venstre: Klimaaktivist Penelope Lea, klimaaktivist Sophie Roux, klimaaktivist Camille Etienne, marinbiolog og WWF-rådgiver Kaja Lønne Fjærtoft, skuespiller Iselin Shumba, Venstrepolitiker Ola Elvestuen, TOOL-grunnlegger Birgit Liodden, skuespiller Lucas Bravo, WWF-leder Karoline Andaur, NU-leder Gina Gylver, grunnlegger av magasinet Soo. Teddy Slavcheva. Foto: Milana Knezevic / NRK

Frykter Kina og Russland

Saken skal trolig behandles i Stortinget de neste månedene. Det er uklart om regjeringen har nok støtte til å få flertall.

Ifølge Oljedirektoratet er det store mineralressurser på norsk sokkel, blant annet i form av flere millioner tonn kobber, sink og kobolt.

Regjeringen mener havbunnsmineraler kan være en mulig viktig brikke i det grønne skiftet. Det kan i så fall også bety store inntekter for Norge. Fremover vil det være behov for mye mer mineraler, for å lage alt fra batterier til vindturbiner.

I slike sulfidskorsteiner vil regjeringen undersøke om det finnes verdifulle mineraler som kan utvinnes. Foto: Center for Deep Sea Research, University of Bergen

Olje- og energiminister Terje Aasland har tidligere sagt at det haster å komme i gang med det grønne skiftet, og at samfunnet må ta tøffe valg. Han frykter vi vil bli avhengige av land som Russland og Kina for mineraler.

Regjeringen sier også de vil åpne for leting i utvalgte, begrensede områder. Og at tillatelse til leting ikke automatisk vil gi tillatelse til utvinning.

– Finner de ressurser, må selskapene kunne dokumentere gjennom prosjektspesifikke konsekvensutredninger at det er mulig å hente frem mineralene bærekraftig og miljøvennlig, sa Aasland da regjeringen la frem sine planer.