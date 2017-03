«Elbilister er noen oversubsidierte, egoistiske snyltere»

Stortinget har satt som mål at innen 2025 skal alle nye biler som vi nordmenn kjøper være lav- og nullutslippsbiler. Det målet kan bli krevende å nå, skal vi tro en ny undersøkelse som Infact har utført for Fremtiden i våre hender (FIVH).

Kun 16 prosent ser for seg å kjøpe elbil neste gang de skal handle bil.

Og kun 48 prosent tror at elbiler er mer miljøvennlige enn fossilbiler. 27 prosent tror ikke det, mens 25 prosent vet ikke.

Det er ikke gitt at alle disse er aktive elbilmotstandere. Men det finnes de som tar skepsisen litt lenger enn andre:

At elbilfordelene blir borte i en fjern fremtid betyr lite for oss som betaler for galskapen, og som må forurense med å stå i kø for å slippe fram ebilene. Facebookgruppen "Vi som ønsker elbilene dit pepper'n gror!"

Elbil-haterne

Facebook-siden «Vi som ønsker elbilen dit pepper'n gror!» ble opprettet i 2014 og har mer enn 24 000 følgere. Siden latterliggjør elbileiere og oppfordrer til blokkering av elbiler i trafikken.

Her brukes til dels harde ord for å beskrive elbilistene og deres biler.

Men også artikler med seriøst innhold som taler bensin- og dieselbileiere til fordel legges ut her.

La folk få kjøpe drittbiler om de vil, men med egne penger og under forutsetning av at de betaler for bruk av infrastruktur på lik linje som normale folk. Facebookgruppen "Vi som ønsker elbilene dit pepper'n gror!"

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med mannen som har opprettet facebooksiden. Men han står oppført i offentlige registre som eier av både et busselskap, bensinstasjoner og bilverksteder.

Misunnelse og frykt

MISUNNELSE: Christoffer R. Klyve i Fremtiden i våre hender tror misunnelse kan være en av årsakene til skepsisen mot elbiler. Foto: Linda Reinholdtsen

– Jeg tror det er en kombinasjon av frykt for det ukjente og kanskje også et element av misunnelse, siden elbiler har fått så mange fordeler, sier konstituert leder i FIVH, Christoffer Ringnes Klyve.

Elbilforeningen mener det er naturlig å være skeptisk til det som er nytt.

Og det er mange som taper penger på skiftet og som har stor grunn til å vinkle på alle problemene med elbil.

– Men de fleste som får seg elbil sier at de aldri vil gå tilbake til fossilbil. Man kan sammenligne det med røykeloven som møtte stor skepsis i starten – nå er det få som kritiserer den, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Elbilforeningen har selv gjort en undersøkelse ved hjelp av Opinion. Tall fra desember i fjor viser at flertallet av de spurte (43 prosent) mener at elbil er framtiden, og at mye av skepsisen begrunnes i mangel på lading og rekkevidde.

– Det er vel naturlig å være skeptisk til noe man ikke helt vet hva er. Når man hører at rekkevidden er mye mindre enn den som blir oppgitt, og når du heller ikke aner noe om verdien av bilen etter noen år, sier redaktør i Bilforlaget, Jon Winding-Sørensen.

Vil knuse mytene

Det kan fort bli hett i kampen om sannheten om elbilene. Hos Framtiden i våre hender har de gått til det skritt å hyre inn SKAM-skuespiller Thomas Hayes for å irettesette skeptikerne:

Teknisk ukeblad har skrevet om 12 myter og fakta om elbiler og forurensning.

Der tar de blant annet for seg påstanden om at elbiler lades på strøm fra kullkraft i Europa.

Artikkelen konkluderer med at elbiler, selv på kullkraft og iregnet svevestøv, forurenser mindre enn fossilbiler, og at bilbatterier kan resirkuleres.

SPØRSMÅL OM TID: Snart blir rekkevidden og lademulighetene så gode at elbiler blir allemannseie, mener Christina Bu i Elbilforeningen. Foto: Aksel Jermstad/Norsk elbilforening

– Det er ingen enkle svar på hvor miljøvennlige elbiler er, for det er så enormt mange faktorer som skal med i beregningen, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

– Derfor er det så viktig å bruke uavhengige analyser som tar for seg både hvordan bilen er produsert og hvordan energien den bruker er laget. Disse viser at elbiler i stor grad kommer best ut, selv om batteriet er ladet med kullkraft.