«Edderkoppen» om siktelsen: – Jeg har lagt alle kortene på bordet

– Jeg tar på meg det hele og fulle ansvaret for handlingene mine, og har lagt alle kortene på bordet overfor politiet. Det kommer jeg også til å gjøre i en rettssak, sier mannen NRK tidligere har omtalt som «Edderkoppen».

I januar avslørte NRK hvordan mannen gjennom en årrekke har manipulert og trakassert norske kvinner på nett.

Tidligere i dag ble det klart at han er siktet av politiet.

Erkjenner straffskyld

I den foreløpige siktelsen er mannen siktet for brudd på Straffelovens bestemmelse om identitetskrenkelse og hensynsløs atferd, etter paragraf 202 og 266.

– Saken er ferdig etterforsket, og skal påtaleavgjøres og sendes til Statsadvokaten for endelig påtaleavgjørelse, sier politiadvokat Gunnveig Breistein i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Mannen er avhørt for totalt fem forhold fordelt på tre ulike politidistrikt. Han har erkjent straffskyld i samtlige av sakene, ifølge Breistein.

– En slags lettelse

«Edderkoppen» har blant annet skjult seg bak falske profiler og e-postadresser, og misbrukt navnet til store aktører som Unicef og Finn.no.

Da mannen i mai sa seg villig til å snakke med NRK om hvorfor han manipulerte kvinner på nett, sa han at han ble revet med av behovet for å føle at han hadde makt.

Nå beskriver han utviklingen i saken som en «slags lettelse».

– Jeg vil absolutt ikke bortforklare noe som helst. Utover det avventer jeg rettskraftig dom før jeg ønsker å si noe mer.