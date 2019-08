«Edderkoppen» må i retten: Slik lurte han kvinnene

Det var i april i fjor NRK avslørte hvordan den da ukjente mannen i en årrekke hadde trakassert og kontaktet norske kvinner på nett. I mangel på en identitet ble mannen omtalt som «Edderkoppen».

Til tross for at flere politidistrikt over en lengre periode mottok tips og anmeldelser om mannens metoder, ble sakene henlagt og mannen forble ukjent.



Etter publiseringen av saken fikk NRK en rekke tips, som gjorde det mulig å finne mannens identitet. I et anonymt intervju med NRK i mai 2018 uttrykte «Edderkoppen» at han var lettet over å ha blitt avslørt.

Overfor NRK la mannen alle kortene på bordet og innrømmet hva han hadde gjort. I oktober 2018 ble mannen siktet av politiet for hensynsløs adferd.

Kontaktet kvinner med falskt navn

Tirsdag må han møte i en tingrett i Hordaland, tiltalt for å ha kontaktet to kvinner under falskt navn og utgitt seg for å ville hjelpe kvinnene med å fjerne private og intime bilder som hadde havnet på nettet.

Mannen skal samtidig ha utgitt seg for å lede et trykkeri og sagt at han fikk bestillinger på plakater som skulle vise intime bilder av de fornærmede.

– Slik påtalemakten mener saken står, hadde han aldri tenkt å hjelpe dem med det, men holdt dem i den tro at saken ville bli løst, sier aktor i saken, Anne Marie Skeie.

Mannen oppga at han jobbet for svenske «slettamig.se», og lot kvinnene tro at han hjalp dem å løse problemet med de private bildene, uten at det var tilfellet.

En av kvinnene er Maiken Skoie Brustad, som sto frem med sin historie på NRK i fjor. 26-åringen er fornøyd med at saken har gått helt til retten.

BLE LURT: Da Maiken Skoie Brustad fikk intime bilder av seg selv spredt på nett, ble hun kontaktet av mannen som lurte henne til å tro at han jobbet med å fjerne bildene. Foto: Patrick da Silva Saether (arkivfoto)

Håper på signaleffekt

– Jeg er kjempeglad, og ble lykkelig da politiet ringte og sa det skulle bli rettssak. Det hadde jeg aldri forventet, og det gjør at alt har vært verdt det, sier Brustad.

Hun håper saken kan gi en signaleffekt.



– Forhåpentligvis kan saken vise andre at man blir tatt for det man gjør på nett, selv om det er lenge siden og man tror man kommer seg unna. Ting kommer frem, og jeg håper det kan gjøre at flere tenker seg om to ganger før de holder på sånn som dette på nettet.

Ifølge tiltalen skal mannen også ha kontaktet en tredje kvinne på e-post og Messenger, og utgitt seg for å være digitaletterforsker, som skulle fjerne intime bilder av kvinnen fra nett. Kvinnen svarte ikke på meldingene hans, og mannen mislyktes derfor med å etablere kontakt med kvinnen.

Mannens forsvarer, Håkon Velde Nordstrøm, ønsker ikke å kommentere saken.

– Spesiell sak

Aktor i saken sier saken er spesiell fordi mannen ikke har hatt et økonomisk motiv med handlingene.

– Vi har ikke mange eksempler på lignende saker fra rettspraksis. Det er en litt annerledes sak enn andre jeg har vært med på tidligere, sier Skeie.

Hun sier at mannen har erkjent straffskyld for forholdene i tiltalen under avhør med politiet.