«Edderkoppen» må i retten for hensynsløs adferd

I april 2018 avslørte NRK hvordan mannen i en årrekke hadde lurt, manipulert og trakassert norske kvinner på nett, under en rekke skjulte identiteter.

Etter NRKs saker ble mannen siktet for hensynsløs adferd i oktober 2018.

– Mulig erstatningskrav

Mannen er nå tiltalt for hensynsløs adferd etter å ha brukt falske navn på nett og kontaktet kvinner som hadde fått nakenbilder spredt på nettet.



Den tiltalte må møte i tingretten i august, og risikerer inntil to års fengsel.



Ifølge politiadvokat Gunnveig Breistein i Sør-Vest politidistrikt er det varslet krav om inndragning av datautstyr i tillegg til straffekrav.



– Det er også varslet mulig krav om erstaning fra de fornærmede i saken, sier Breistein til NRK.

Brukte falske navn

Mannen er blant annet tiltalt for å ha kontaktet to kvinner under falskt navn og utgitt seg for å ville hjelpe kvinnene med å fjerne private og intime bilder som hadde havnet på nettet.

Han oppga at han jobbet for svenske «slettamig.se». Slik lot han kvinnene tro at han hjalp dem med å løse problemet med de private bildene på avveie, uten at dette var tilfelle.

Maiken Skoie Brustad (26) var en av kvinnene som stod frem med sin historie om mannen i april i fjor.



Ifølge tiltalen skal mannen også ha kontaktet en tredje kvinne på e-post og messenger, og utgitt seg for å være digitaletterforsker, som skulle fjerne intime bilder av kvinnen fra nett. Mannen lyktes ikke med å etablere kontakt med kvinnen, fordi hun ikke svarte på meldingene hans.

Forsvarer vil ikke kommentere

NRK intervjuet mannen i mai 2018. Han fortalte da at han var lettet over at han hadde blitt avslørt av NRK. Han sa også at han skulle slutte med å plage kvinner på nett.

Da han var i avhør med politiet, la han alle kortene på bordet, men NRK vet ikke hvordan han stiller seg til tiltalen. Mannens forsvarer, Håkon Velde Nordstrøm, vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, fordi jeg ikke har snakket med min klient ennå, og heller ikke har mottat noen dokumentasjon i saken, sier Velde Nordstrøm.