«Edderkoppen» i retten: Søkte anerkjennelse på nettforum

I april 2018 avslørte NRK hvordan mannen, som har fått tilnavnet «Edderkoppen» i en årrekke har lurt, manipulert og trakassert norske kvinner på nett, under en rekke skjulte identiteter.

I dag forklarte han seg i en tingrett i Hordaland.

Dette er «Edderkoppen»

Mannen er tiltalt for personforfølgelse og for å ha krenket en annens fred, etter at han kontaktet tre kvinner og utga seg for å ville hjelpe dem med å fjerne intime bilder på nett.

Med en falsk e-post utga «Edderkoppen» seg for å jobbe for en fiktiv organisasjon som hjalp folk som hadde fått intime bilder delt på nett. I realiteten hadde han ingen intensjon om å hjelpe kvinnene. I dag vitnet tre av kvinnene som ble kontaktet av mannen.

BER OM MILD STRAFF: Mannens forsvarer, Håkon Velde Nordstrøm, ber om at Edderkoppen blir bedømt mildest mulig ettersom han har erkjent straffskyld både i avhør og i retten. Foto: Trude Furuly

Slik fant NRK identiteten til «Edderkoppen»

– Var redd for å være hjemme alene

Maiken Skoie Brustad (26) som tidligere har fortalt sin historie om mannen til NRK, var blant kvinnene som vitnet i retten tirsdag.

I 2016 ble hun gjort oppmerksom på at intime bilder av henne hadde havnet på nett, og sendte en e-post til den norske rådgivningstjenesten Slettmeg.no, som hjelper folk med å fjerne uønsket materiale fra nett.

OFFER: Marerittet begynte i 2016, da noen hadde lekket nakenbilder av 25-åringen på et nettforum. Foto: Patrick da Silva Saether (arkivfoto)





Helt tilfeldig, samme dag, tok den tiltalte mannen kontakt med Brustad med en falsk e-postadresse og sa han jobbet for den svenske delen av Slettmeg.no og at han skulle hjelpe henne med å fjerne bildene fra nettet.

I retten forklarte Brustad at hun på tidspunktet var desperat etter hjelp og trodde på mannen. Brustad hadde kontakt med mannen i flere uker, før hun etter hvert forstod at hun hadde blitt lurt, og kontakten opphørte.



Rundt en måned senere ble Brustad kontaktet på e-post av en annen mann som sa han jobbet på et trykkeri som hadde fått en bestilling med bilder av intim karakter av Brustad. Mannen oppga at bildene skulle bli sendt til Brustads arbeidsgiver.

Mannen fikk også Brustad til å tro at han hadde funnet en video av henne hvor hun ble voldtatt på en fest flere år tilbake i tid.



«Edderkoppen» erkjente i retten at det var han som stod bak også disse henvendelsene.



Brustad forklarte i retten at kontakten med mannen var en stor psykisk påkjenning for henne og at hun ble manipulert til å mistenke flere av sine nærmeste for å stå bak bildedelingen.

Hun fortalte at hun slet med å være hjemme alene, ble paranoid og var redd for at mannen var ute etter henne.

Ønsket å få status på nettforum

Ifølge tiltalen skal mannen også ha kontaktet en tredje kvinne på e-post og Messenger, og utgitt seg for å være digitaletterforsker, som skulle fjerne intime bilder av kvinnen fra nett. Kvinnen svarte ikke på meldingene hans, og mannen mislyktes derfor med å etablere kontakt med kvinnen.



«Edderkoppen» erkjente seg skyldig på alle punkter i tiltalen, tirsdag. Han har tidligere erkjent straffskyld i avhør med politiet.



Han forklarte at det hele begynte etter at han i en periode for flere år siden begynte å tilbringe mer tid på internett og flere nettforum, hvor blant annet intime bilder av navngitte kvinner ble delt.

STATUS: «Edderkoppen» forklarte i retten tirsdag at han fikk anerkjennelse og status på et nettforum for å ta kontakt med kvinnene. Foto: Marco Vaglieri

Han forklarte at det kunne gi ham anerkjennelse og status hvis han kunne vise til de andre brukerne på forumet at han var i kontakt med kvinnene, og sa at det var derfor han tok kontakt med flere kvinner som ble skrevet om på forumet.

Mannen sa at kontakten med kvinnene ga han en følelse av spenning han ikke helt kan forklare. Han sa også at han ble veldig påvirket av forumene han var på, og at han ble en del av et «miljø som var større enn seg selv».

I forklaringen sa mannen også at han har slitt med psykisk sykdom, men at han ikke vil bruke det som en unnskyldning for det han har gjort mot kvinnene.

Mannen understreket at han aldri selv har lastet opp eller delt intime bilder på forum, men kun har tatt kontakt med kvinnene.

Ber om fengselsstraff

Aktor i saken, Anne Marie Skeie, la ned påstand om 90 dagers fengsel, der 60 dager skal sones ubetinget, med en prøveperiode på to år. Skeie la vekt på at mannen burde straffes med fengsel blant annet av allmennpreventive hensyn.



– Det er viktig å sende ut signal til andre som vil utnytte andre på denne måten eller tilsvarende, sa Skeie.



Mannen er tidligere straffedømt for lignende handlinger, og har tidligere sendt manipulerende e‑poster til kvinner under dekke av falsk identitet.

AKTOR: Aktor Anne Marie Skeie la ned påstand om en straff på 90 dager fengsel der 30 dager kan sones betinget. Foto: Trude Furuly



Mannens forsvarer, Håkon Velde Nordstrøm, ba om at hans klient blir vurdert på mildest mulig måte, og la blant annet vekt på at tiltalte har erkjent straffskyld i avhør og i retten.

Nordstrøm mener også saken kunne gått som en tilståelsessak fordi hans klient erkjente straffskyld overfor politiet helt fra start.



Dommen er ventet i begynnelsen av neste uke.