Det er ikke bare mennesker som kan nyte en god sang eller et bra TV-program.

I alle fall om vi skal tro internasjonale strømmetjenester.

Nylig lanserte nemlig den svenske musikktjenesten Spotify en podkast for hunder som er alene hjemme. I tillegg har strømmetjenesten også en ny funksjon kalt «Pet Playlists» som gjør det mulig for brukere å ha egne spillelister til kjæledyrene sine.

Er hunden din mer glad i TV, tilbyr Amazon Prime «Doggy TV», et hunderealityprogram for hunder som er alene hjemme, og YouTube har kanalen «DOG TV». Har du katt, finnes det også «Cat TV».

– Han sover

Den to år gamle puddelen Iver (2) sitter rolig i stolen sin i stua sammen med eier Michelle Mogen. Når hun jobber på dagtid, er Iver hjemme alene. Hun får ofte litt dårlig samvittighet, og pleier derfor å ha på radioen når hun er borte.

GODE VENNER: Hundeeier Michelle Mogen og hunden Iver (2). Foto: Louise Krüger / NRK

– Jeg tror ikke han bør ha det helt, helt stille. Hvis det dukker opp en lyd, så blir han veldig sånn, hva, what, hva er det, men hvis det er en konstant lyd fra biler, trikk, «white noise», så tror jeg ikke det er noe som fanger oppmerksomheten hans, sier Mogen til NRK.

Nå skal hun prøve «Pet Playlist» for første gang.

Ved å taste inn fire ulike personlighetstrekk hun mener er typisk for Iver, bruker Spotify noen sekunder på å sette sammen en spilleliste som angivelig skal passe både Iver og eieren.

– Ååh! Så de bruker min musikk og tilpasser den til Iver? Dette er jo musikk som han hører hver dag. Det er jo ikke hundemusikk tilpasset hunder. De har tatt utgangspunkt i det jeg hører på, sier Mogen.

IVERS LISTE: Streamingtjenesten Spotify har satt sammen en liste basert på eier Michelle Mogens musikksmak og Ivers væremåte. Foto: Louise Krüger / NRK

Dette må testes. Hun setter på en av sangene på spillelista som hun hører på ofte.

Og Iver ser ut til å være veldig fornøyd der han synker sammen i stolen sin mens han hviler hodet på armlenet.

– Han sover, konstaterer Mogen fornøyd.

Positiv til musikk

Hundeekspert Maren Teien Rørvik, kjent fra NRK-serien «Fra Bølle til Bestevenn», er svært positiv til musikk. Hun påpeker at man ikke nødvendigvis må ha egne «dyrespillelister» når man spiller musikk for dyr som er alene hjemme.

POSITIV: Hundetrener Maren Teien påpeker at man gjerne kan spille litt musikk for hunder, og at det ofte er noe hunder setter pris på når de er alene hjemme. Foto: Ole Kaland / NRK

– Jeg kan ikke helt se behovet for å ha noe eget for hunder, katter eller iguaner. Spotify-lista baserte seg jo på musikk jeg hører på uansett, stort sett, så jeg kunne jo bare satt på en helt vanlig musikk-liste, sier Teien Rørvik til NRK.

Hun mener at det viktigste er å kamuflere andre lyder med rolig musikk.

– Hvis det er dørgende stille i huset, og naboen låser opp døra si, så har hunder en tendens til å begynne å bjeffe. Det kan man forhindre ved at man har på litt musikk i bakgrunnen, avslutter Teien.

Foretrekker soft rock og reggae

En undersøkelse gjennomført av universitetet i Glasgow forsket blant annet på hundens respons på ulike musikksjangre. Ved å analysere stresshormoner i urinen og pulsvariasjoner, kunne forskerne se hvilken type musikksjanger som gjorde hundene rolige, og ikke.

Ifølge studien ble den største reduksjonen i hundens stressnivå funnet når hundene lyttet til soft rock og reggae.

BEGYNNE TIDLIG: Vetrinær i Anicura, Sasja Rygg påpeker at det viktigste er å gjøre hunder trygge på det å være alene hjemme og at valpen lærer seg dette allerede fra den er liten. Foto: AniCura

Veterinær Sasja Rygg i AniCura mener også at musikk for hunder som er alene hjemme ofte kan være lurt.

Dyrlegen tror likevel at det viktigste man kan gjøre for hunden er å lære de opp til å være alene fra de er små, og at de føler seg trygge hjemme mens eieren er på jobb.

Får dårlig samvittighet

Er hunden din mer glad i bilde enn i lyd, tilbyr Amazon Prime «Doggy TV», et streamingtilbud fra Amazon Prime til hundeeiere som enten vil aktivisere hundene sine, eller er redde for at hunden deres blir ensom hjemme alene.

BJEFFER: Hundre (7 md) bjeffer høyt når han ser på hundereality. Han lurer fælt på hvor lydene fra skjermen kommer fra. Foto: Louise Krüger / NRK

Programmet følger flere hunder som er samlet i et hus, og det er både bjeffing og piping. Det legger Hundre (7 måneder) godt merke til, der han småbjeffer i sofaen.

Lysne, som til vanlig er influenser og tidligere deltaker i Symesterskapet, er skeptisk til om hun ville satt på hunde-TV for Hundre mens han er alene hjemme.

GLADE I MUSIKK: Ingrid Lysne og Hundre (7 md.) hører ofte på musikk: – Favorittartisten til Hundre er John Mayer, sier Lysne. Foto: Louise Krüger / NRK

– Jeg får litt dårlig samvittighet for at han ikke får være med på leken med de hundene som var på den videoen. Jeg tror jeg mer kunne satt det på for å se hans reaksjon, fordi jeg føler ikke at han får så mye ut av det, men aldri når han var alene hjemme, sier Lysne.

Musikk er hun mer positiv til, men hun er ikke helt fornøyd med de sangene Spotify har satt sammen til henne.

– Her har de satt opp sånne ting jeg vet Hundre ikke liker, Karpe og sånn. Han pleier å bjeffe til Karpe, ler Lysne.

SKEPTISK: Hundre (7 md.) er ikke alltid like glad i musikk, og bjeffer ofte til sanger med rap. Foto: Louise Krüger / NRK

Den amerikanske popartisten John Mayer går derimot rett hjem hos Hundre. Det er hans favorittartist.