«Den virkelige Batman» ser ved hjelp av lyd

– Klikk, klikk, klikk.

Daniel Kish lager en klikkelyd med tungen. Så forteller han hva han «ser».

– Det er noe stort og solid her. Jeg tror det er en trestamme.

BLIND SOM BARN: Da Kish var 13 måneder måtte han operere ut begge øynene på grunn av kreft. Foto: Privat

Og helt riktig: Foran ham står et høyt tre. Daniel selv kan ikke se det. Han har vært blind siden han var barn og måtte fjerne begge øynene på grunn av kreft. Men han kan høre hvordan det ser ut.

Ekkolokalisering

Teknikken Daniel Kish bruker, kalles ekkolokalisering. Han er leder for organisasjonen World Access for the Blind og kalles ofte «The Real Life Batman» – den virkelige Batman.

Han lager lyd med tungen, og bruker ekko av lyden, til å kunne se.

Det vil si, han ser ikke, men hjernen oppfatter ekko av lydene han lager, og omdanner dem til et bilde av hvordan omgivelsene ser ut. Litt som en flaggermus i mørke. Han kaller teknikken «flash sonar».

– Det jeg hører, gjøres om til et bilde i hodet mitt, forteller Kish.

SOM EN FLAGGERMUS I MØRKE: Et av dyrene som bruker ekkolokalisering til å se. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Han sier at teknikken gir ham mulighet til å bevege seg fritt rundt i tilnærmet normal hastighet. Noe vi for så vidt også kan se med egne øyne, der han går rundt ved fysikkbygningen på Blindern i Oslo. En lang pekestokk fanger opp potensielle steder han kan snuble. Kish er så god på dette at han til og med kan sykle, og hjernen hans har blitt forsket på.

Visioneers Norway

VISIONEERS NORWAY: Preben Matieu-Bjerke vil at organisasjonen skal lære blinde å bruke ekkolokalisering aktivt. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Preben Matieu-Bjerke har tatt initiativ til å lage en norsk organisasjon som skal fremme Kishs lære. De kaller seg Visioneers Norway og Daniel Kish sitter i styret. Matieu-Bjerke er ikke blind selv, men han har en 3 år gamle blind sønn, Luca, som allerede har begynt å bruke ekkolokalisering.

– Kish har en filosofi hvor det ikke er grenser. En av de sentrale tingene er at du skal kunne bevege deg fritt hvor du vil, også som blind. Det ønsker vi at Luca skal lære, forteller Preben Matieu-Bjerke.

BLINDE LUCA: 3-åringen bruker sin egen form for ekkolokalisering, ifølge far. Du trenger javascript for å se video. BLINDE LUCA: 3-åringen bruker sin egen form for ekkolokalisering, ifølge far.

Organisasjonen skal organisere workshops for å lære vekk teknikken. For tiden får Thomas Tvedt opplæring, slik at han med tiden skal bli instruktør i metoden. Tvedt forteller at han har stor glede av ekkolokalisering.

SKAL BLI INSTRUKTØR: Thomas Tvedt får opplæring av Daniel Kish. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Nå kan jeg høre en bil uten at den har motoren på. Tidligere var jeg avhengig av at bilen kjørte for å høre den. Nå går jeg ikke på parkerte biler, forteller Tvedt.

Mange bruker det allerede

Lederen for blindeforbundet forteller at mange blinde allerede bruker ekkolokalisering. For eksempel går mange blinde kvinner med høye hæler, slik at de hører ekkoet fra sko-klikking. Men: De som bruker det i dag, gjør det kanskje ikke like aktivt som Kish.

– At noen nå står frem og vil promotere denne teknikken er bra, og jeg tror også at mange vil ha nytte av det, forteller Arnt Holte, leder for Blindeforbundet.

TED-TALK: Daniel Kish foreleser om evnene sine.



Kan tegne omgivelsene

Tilbake foran fysikkbygningen på Blindern, har Kish gått rundt og klikket med tunga i rundt 20 minutter. Så setter han seg ned for å tegne det han har «sett». Tegningen likner overraskende mye på området vi andre kan se. Han har fanget opp både buede murvegger rundt inngangen, bilveier, busker, trær og betongklosser som sperrer for biltrafikk.

Han tegner inn en firkant på arket, nøyaktig der vi sitter. Han peker og sier:

– Her sitter vi!