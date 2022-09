«Dei behandla oss som mordarar»: To iranske kvinner i Noreg fortel om møte med moralpolitiet

– Du har ikkje retten til å velje sjølv, og alt i livet er påverka av dette. Sidan vi var tenåringar på skulen visste vi at å snakke med ein gut er tabu, å ha ein kjærast er tabu, å ha sex er tabu. Å gå på fest er tabu. Eg trur mange av oss, når vi hadde vårt første kyss, følte frykt for dei moglege konsekvensane.

Kvinna, som er seint i 20-åra, vaks opp med dei strenge reglane som kvinner har måtta følge i Iran. Ho seier at då moralpolitiet kom, og ho var i tenåringsalderen, blei kvinnene ho kjente redde på ein heilt ny måte.

– Kvar enn du gjekk ute, måtte du alltid sjå deg over skuldra for å sjekke om moralpolitiet var der eller ikkje. Dei kunne plutseleg dukke opp framfor deg, så du hadde ingen stad å flykte.

Ho var 15 år gammal, den første gongen dei tok henne. Då var den nye ordninga heilt fersk, og ho hadde ikkje enno øvd inn kva ein skulle seie. Endå viktigare, kanskje: kva ein ikkje skulle seie.

Kvinna seier ho også har opplevd at politiet stod og lo av henne, då ein arrestasjon førte til at ho fekk panikkanfall. Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Shutterstock / Shutterstock editorial

Den morgonen hadde ho køyrt med mor si sjukehuset, fordi ho følte seg dårleg. På veg heim stoppa dei i ei handlegate slik at mora kunne utføre eit ærend. Slapp og sliten, gjekk tenåringen inn i sportsbutikken ved sidan av for å sleppe å vente ute.

Lurt inn i ein politibil

Der kom ein politimann og ei politidame gåande inn. Dei ville prate med henne, og kravde at ho blei med ut på vegen.

Beskjeden deira var tydeleg: ho hadde brote kleskoden.

– Vi måtte alltid ha på oss lange ermer og lange buksebein. Eg følgde begge desse reglane, seier ho vidare.

Kvinna seier det er vanleg at ein viser litt av håret når ein går i Teheran, sjølv når ein har på hijab. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

– Hijabskjerfet hadde eg på hovudet, men ein kunne sjå håret mitt. Eg trur at dei sa at skjorta mi kunne vore litt lenger. Det var alt.

Dei to politifolka overtydde henne til å bli med ut til politibilen for å signere eit dokument, men då dei kom ut på parkeringsplassen blei ho tvungen til å setje seg inn.

– Eg var berre 15. Eg visste ikkje kva det var som skjedde, og eg var veldig redd for dei. Politimannen stod der med pistol i beltet, så eg følgde etter dei.

– Eg sette meg i eitt av seta, og så starta dei berre å køyre. Eg sa til dei: «Mor mi er framleis der ute! Kvar tek du meg hen?»

– Dei svarte: «Hald kjeft, ikkje lyg til oss. Du var åleine i den butikken.»

Den eldste av dei to kvinnene seier ho blei teken med inn i denne hallen ein av gongane ho blei arrestert. Videoen viser Mahsa Amini som segner om. Du trenger javascript for å se video. Den eldste av dei to kvinnene seier ho blei teken med inn i denne hallen ein av gongane ho blei arrestert. Videoen viser Mahsa Amini som segner om.

På veg til stasjonen arresterte dei fleire andre kvinner, seier ho, frå jamaldra til 40-årsalderen. Dei blei førte inn i ein stor hall, med kanskje 70 andre arresterte kvinner.

Dei var alt frå tenåringsjenter til pensjonistar. Ei kvinne sat og amma babyen sin. Der inne måtte ho vente til eit familiemedlem kom med andre klede, og ho fekk skifte til noko dei var nøgde med.

Så måtte ho signere eit ark med fingeravtrykk, heimeadressa hennar og annan personleg informasjon, med ein lovnad om at ho aldri skulle gjere det igjen.

Det skulle vere eitt av mange møte med moralpolitiet. Fleire gongar blei ho arrestert, men andre gongar klarte ho å flykte til fots.

Enno, når ho går på gata i den norske hovudstaden, kan ho blir lamslått av frykt når ho ser ein kvit varebil på vegen, eller parkert i ein open bygard.

«Vi kjem til å døy. Det spelar inga rolle»

Då Mahsa Amini blei drepen av moralpolitiet sist fredag, tok folket til å demonstrere i heile Iran. Blant desse er nære venner av den andre kvinna NRK har snakka med.

– Folk blir modigare og modigare, for dei er leie av den noverande situasjonen i landet. Så der finst ikkje frykt, seier ho, som er yngre men også i 20-åra.

– Til og med blant vennane mine blir det sagt: «Vi kjem til å døy. Det spelar inga rolle. Vi treng bli fri frå dette landet.»

Dette biletet av Amini blei teke kort tid før moralpolitiet arresterte henne.

No er både internettet og mobilnettet stengt ned i Iran. President Ebrahim Raisi har kome tilbake etter å ha talt i FN si generalforsamling. Kvinna trur begge desse utviklingane vil føre til at valden eskalerer.

– Dei tek opptak og video av deg, så kan dei arrestere deg. Det er ikkje berre arrestasjonar, dei skyt folk i hovudet, i ansiktet, akkurat no.

Etter to dagar med stille, fekk ho endeleg ei melding frå vennane fredag morgon. Dei lev, og dei er trygge.

Sjølv flytta ho til Noreg i 2019 for å studere, men Iran forlét ho for fridomens skuld – fridom til ytring, til ein betre økonomi.

«Er du kopla til her?» spør kvinna mor si. «Ja,» kjem svaret. Men beskjedane ho sender vidare, går ikkje igjennom.

– Generelt så hadde eg eit vanleg liv i Iran. Eg meiner, eg jobba, eg studerte. Bokstaveleg talt, så var det livet normalt for meg.

– Men når eg kom til Noreg og eg samanlikna liva til norske jenter og andre europeiske jenter hadde i forhold til meg, så kom eg fram til at det ikkje var normalt.

Slo henne i brystkassa

Det er spesielt eitt møte med moralpolitiet som ho tenker mykje på, no som dei strenge reglane ikkje er «vanlege» lenger.

Ho var 20 år gammal og sat i parken saman med nokre venninner, då politiet kom gåande. Dei meinte at uniforma venninna hadde på seg var for kort, og viste for mykje.

Hijaben var festa på riktig måte, men uniformskanten gjekk litt høgare opp enn det dei andre hadde på seg. Avviket var nok til at det braut med kleskoden, meinte dei.

Då politimennene greip tak i venninna, prøvde ho som no bur i Noreg å sakke dei ned.

– Eg ville snakke med venninna mi for å få nummeret til mor hennar, så eg kunne ringe henne og spørje kva vi skulle gjere.

– Men politimannen slo meg i brystkassa og dytta meg vekk. Så tok dei henne med seg.

Det blei til at venninna fekk sleppe ut frå politistasjonen, etter eit par timar. Før ho blei sleppt fri, blei ho beden om å skrive under på at ho ikkje kom til å ha på seg ein så kort uniform igjen.

Ho prøvar å nå fram til familiemedlemmene i Iran, men meldingane når dei ikkje.

Møtet med moralpolitiet sette ikkje ein stoppar for ettermiddagen deira saman: snarare tvert imot.

– Det var ikkje før eg kom til Noreg at eg tenkte på dette som unormalt. Men det var så traumatiserande for meg. Vi lo av det, men likevel kan eg hugse kjenslene eg sat med.

– Eg trur det er fordi vi var unge. Du veit korleis det følast å vere 20. Alt var morosamt for oss. Men det var ikkje morosamt i det heile, når eg ser tilbake på det no.

«Torturerte som Sepideh, drepne som Mahsa»

For dei som har planar om å reise tilbake til landet, er det farleg å stå fram med namn når ein kritiserer regimet.

Det er likevel viktig at iranske kvinner fortel historiene sine, seier iransk journalist og menneskerettsforkjempar Moloud Hajizadeh.

– Vi må snakke om det utanfor Iran, fordi folk i Iran ikkje kan seie nokon ting.

Hajizadeh har framleis vennar som er journalistar i heimlandet, og seier dei har sett folk bli drepne på open gate under demonstrasjonane. Desse har no gått føre seg i sju dagar.

Moloud Hajizadeh er ein iransk journalist og menneskerettsforkjempar. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Ei venninne av meg tok bilete på sjukehuset i Teheran og skreiv ein artikkel om Mahsa. I går blei ho arrestert. Vi veit ikkje kvar ho er no.

Ifølge henne er den største årsaka til vald mot iranske kvinner, det iranske regimet.

– Dei blir torturerte som Sepideh, dei blir drepne som Mahsa.

Totalt har minst 50 personar blitt drepne i demonstrasjonane den siste veka, melder den Oslo-baserte menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights.