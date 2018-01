«De skamløse jentene» fikk ros i nyttårstalen – svarer med en utfordring til Solberg

I kveld holdt statsminister Erna Solberg (H) sin årlige tale, der hun oppsummerte året som har gått og pekte på utfordringer for det norske samfunnet framover.

I talen var Solberg innom temaer som arbeidsledighet, fall i oljeprisen, innovasjon og omstillingsevne i arbeidslivet, falske nyheter og kampen mot radikalisering.

Solberg pekte også på minoritetskvinners rett til å bli hørt i det offentlige ordskiftet, og sa at enkelte må kjempe hardt for å nyte godt av den friheten vi har i Norge.

Hun trakk også fram «de skamløse jentene» som en del av en ny «frihetsgenerasjon» med minoritetsbakgrunn.

– En frihetsgenerasjon som selv vil bestemme hva de skal bli, hvem de skal flørte med på fest og hvem de skal dele livet sitt med. De skal vite at de har min, og vår, fulle støtte, sa Solberg i sin tale.

– Må slå ned på polarisering

«De skamløse jentene» ble et begrep etter at Nancy Herz (21) skrev et Si: D-innlegg i Aftenposten i oktober 2016. Herz sier til NRK at hun er veldig glad for støtten fra Solberg.

– Det er en viktig og fin anerkjennelse av arbeidet vårt, og av opplevelsene til dem som kjenner på at skam og ære begrenser livene deres.

Herz mener det er viktig å påpeke at kampen mot skam og ære ikke bare handler om jenter, og ikke bare om enkelte miljøer, noe hun har utdypet i et lengre innlegg på Facebook.

Samtidig mener Herz at støtten fra Solberg ikke er nok, og kommer derfor med en ekstra oppfordring til statsministeren.

– Selv om hun har uttrykt sin støtte, er det viktig at enkeltpolitikere i hennes regjering får tydelig beskjed om at det ikke er greit å bruke en polariserende og fremmedgjørende retorikk når man skal skape politikk.

– Hvem er det du tenker på da?

– Jeg tenkte ikke å navngi noen, for det er ikke det dette handler om. Det er et ansvar alle politikere har. Det er enkeltpolitikere som oftere enn andre snakker på en måte som er fremmedgjørende, sier Herz.

Sofia Srour (fra venstre), Nancy Herz og Amina Bile har skrevet flere kronikker, og vant i fjor Fritt Ords Honnør for å ha fokusert på æreskultur i minoritetsmiljøer. Foto: Privat

– Må ikke stemple enkeltgrupper

Herz skrev i 2016 stadig flere unge jenter fra minoritetsmiljøer ikke lot seg begrense av konsepter som skam, ære og fordommer. Siden har Herz vært en aktiv samfunnsdebattant, sammen med Amina Bile og Sofia Srour.

I mars i fjor mottok jentene også Fritt Ords Honnør for å ha satt sin egen dagsorden i hittil underbelyste spørsmål om æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer.

Statsministeren trakk i sin tale fram «de skamløse jentene» som gode forbilder, fordi de er villige til å tåle trusler og hets for å få fram sitt budskap.

Herz mener Solberg som statsminister først og fremst kan gå foran som et godt forbilde for andre politikere. Herz er også tydelig på at det er kampen mot skam kan utkjempes, uten at enkeltgrupper eller minoriteter blir stemplet.

– Dette betyr likevel ikke at vi ikke skal være tydelige på at rettighetsbrudd må bekjempes.

