«Bomben er først og fremst en melding til Kina»

I morgen er det Labor Day – og fridag – i USA. Både på TV-skjermen og i privatlivet er de fleste opptatt av hvordan de skal bruke denne langhelgen før sommeren offisielt er over. Og trolig var ikke denne sprengningen en spesiell hilsen til president Trump.

Nord-Korea har i lengre tid – lenge før Trump ble innsatt som president – jobbet for å få utviklet en fusjonsbombe, også kalt hydrogenbombe. Om den sprengningen som ble registrert i natt var en slik bombe eller «bare» en kraftig fisjonsbombe («Vanlig» atombombe) er ennå ikke bekreftet, selv om nordkoreanerne selv sier det var en fusjonsbombe.

Signal til Kina

Mange har sett med engstelse på hvordan ordkrigen mellom den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un og president Trump har utviklet seg de seineste ukene. Men dagens sprenging kommer fordi Nord-Korea nå var klare til å utprøve en slik bombe, og hendelsen sender først og fremst et signal til Kina, sier USAs tidligere direktør for etterretningsorganisasjonen NSA (National Security Agency) Michael Hayden til tv-selskapet CNN:

– Dette er en melding først og fremst fra Kim Jong-un til Kinas leder Xi Jinping: «Du kan ikke stanse meg nå», mener Hayden.

Utviklingen av Nord-Koreas atomprogram må først og fremst sees på som et instrument for å holde diktatorfamilien Kim ved makten i landet. Ved å ha et avskrekkende atomarsenal, og raketter som kan nå både Beijing og USAs fastland, vil det være vanskelig både for USA og Kina å forsøke å fjerne dagens makthaver i Pyongyang–Nord-Koreas hovedstad.

TV-sendingen fra Nord-Korea på tirsdag, hvor de viste en rakettoppskytning. Foto: Ahn Young-joon / AP

Drepte onkelen og halvbroren

Den unge Kim kom til makten da han var i slutten av tjueårene, da hans far Kim Jong-il døde i desember 2011. Selv fra det svært lukkede landet sivet det ut rykter om at den nye diktatoren var upopulær blant de ledende generalene. Kim Jong-un fryktet først og fremst at hans egen onkel Jang Song-thaek skulle konspirere med kineserne om å få ham fjernet og erstattet med hans eldre halvbror Kim Jong-nam. Jang ble derfor henrettet i Pyongyang, mens halvbroren som bodde utenfor Nord-Korea ble angrepet med nervegift på en flyplass i Malaysia og døde av skadene. Mest sannsynlig var det nordkoreanske agenter som sto bak dette angrepet.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un holdt sin første offentlige tale under en militærparade til minne om landsfaderen Kim Il-sung i 2012. Foto: Nyhetsspiller

Etter at han kom til makten har Kim Jong-un skyndet på utviklingen av to av landets militære programmer: Utvikling av langdistanseraketter som kan nå USAs vestkyst og utvikling av en hydrogenbombe som er så liten at den kan få plass på toppen av en slik rakett. Om det virkelig var en slik liten bombe som ble sprengt i dag er ennå ikke bekreftet. Og en så langtrekkende rakett har Nord-Korea ennå ikke, men eksperter regner med at det kun er måneder igjen før landet har klart å utvikle en slik.

USA har få virkemidler

Kims arsenal av atombomber og raketter gjør det svært vanskelig for både USA og Kina å fjerne ham fra makten–noen begge land nok ønsker. I dag skriver Trump på Twitter at ikke bare er Nord-Koreas handlinger truende og farlige for USA, men også at landet har blitt en stor trussel og plage for Kina. «De har forsøkt å hjelpe til, men med liten suksess», skriver Trump unnskyldende om kineserne.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

USA har få virkemidler igjen for å presse nordkoreanerne. FN har allerede satt i verk svært tøffe sanksjoner mot landet, sanksjoner som også er godkjent av Russland og Kina.

– Denne hendelsen gjør det enda viktigere for oss å samarbeide med Kina, sier Adam Schiff til CNN. Schiff er Demokratenes ledende medlem i etterretningskomiteen i Representantenes hus i den amerikanske kongressen.

Kina frykter et samlet Korea

Men det er ikke sikkert at kineserne er så interesserte i å legge ytterligere press på Kim Jong-un. 90 prosent av nordkoreanernes handel er med Kina, hvor de får mye av maten og energiforsyningene sine fra. Kinas ledere frykter at det vil oppstå hungersnød og kaos i Nord-Korea dersom man struper disse forsyningene. Det kan føre til at hundretusener av mennesker flykter over grensen og inn i Kina, og i verste fall at regimet faller.

Da kan kinesernes verste scenario oppstå: At Nord- og Sør-Korea forenes under sørkoreanernes lederskap. Dermed vil Kina få en amerikansk alliert som nærmeste nabo, muligens med amerikanske soldater helt inn mot grensen ved Yalu-elven. En slik utvikling vil det kinesiske lederskapet unngå for enhver pris. Da aksepterer man heller å holde en paranoid diktator med atomvåpen ved makten. Så lenge han fortsatt har kontroll over landet sitt.

«Kinesernes verste scenario oppstå: At Nord- og Sør-Korea forenes under sørkoreanernes lederskap.» Foto: NRK

Press på Kina virker ikke

I USA peker mange politikere og kommentatorer på at USA nå må legge press på Kina for å endre situasjonen i Nord-Korea. To muligheter Trump har er å øke det militære presset mot Kina ved økt marine-patruljering i Sør-Kinahavet, eller ved å forsøke å straffe Kina økonomisk ved å legge hindringer i veien for handel mellom landene. Men så lenge kineserne ikke ønsker noen endring i situasjonen i Nord-Korea er det lite trolig at man oppnår annet enn å skape et dårlig forhold til supermakten i øst.

Kan USA angripe Nord-Korea?

Hvorfor går så ikke USA til angrep mot Nord-Koreas atomvåpen- og rakett-anlegg?

Da president Trump fikk dette spørsmålet fra pressen i dag, var svaret et unnvikende: «Vi får se (We'll see)». Men det kommer trolig ikke til å skje.

Problemet er Sør-Korea. Hovedstaden Seoul og områdene rundt har over 25 millioner innbyggere–og ligger bare 40 kilometer fra grensen mot Nord-Korea. På nordsiden av grensen har diktaturet et arsenal av raketter som er innstilt på mål i den sørkoreanske hovedstaden. Forsøker USA en militær «løsning» på problemet, kan det resultere i et blodbad som verden ikke har sett siden atombombene over Hiroshima og Nagasaki på slutten av annen verdenskrig. Nordkoreanerne har også konvensjonelle våpen som kan true Japan.

Trumps tidligere spesialrådgiver Steve Bannon har tidligere sagt at det ikke finnes noen militær løsning på problemet med Nord-Korea. «Glem det», sa han i et intervju like før han ble sparket fra jobben i Det hvite hus.

Kinas øverste leder Xi jinping, og USAs president Trump.

Trump fornærmer egne allierte

Sør-Korea og Japan er USAs viktigste allierte i regionen. Likevel kom Trump med et sleivspark til sørkoreanerne i den siste av sine tre twitter-meldinger i dag. «Sør-Korea ser nå, slik jeg har fortalt dem, at alt snakk om fredelig tilnærming til Nord-Korea ikke virker, de forstår bare én ting».

Adam Schiff synes dette var en svært uheldig ytring fra presidenten:

– Pyongyang (Nord Koreas hovedstad, journ anm.) liker nok å se at vi krangler med våre egne, sier han.

Og ikke bare langer Trump ut mot sine beste asiatiske venner på Twitter, han har ifølge The Washington Post også instruert sine medarbeidere om å forberede en opphevelse av frihandelsavtalen mellom USA og Sør-Korea, en avtale Trump mener er urettferdig for USA.

Ifølge avisen forsøker likevel en rekke av Trumps viktigste medarbeidere å få ham vekk fra å si opp frihandelsavtalen: Sikkerhetsrådgiver McMaster, forsvarsminister Mattis og økonomidirektør Cohn har alle advart mot å trekke seg fra avtalen. Både fordi det kan skade også USA økonomisk, men framfor alt fordi man trenger et best mulig forhold til Sør-Korea i dagens situasjon.

Så hva kan Trump gjøre? Sannsynligvis ingenting–annet enn nok en gang å forsøke å få liv i de halvdøde diplomatiske kontaktene med den paranoide diktatoren i Pyongyang.