– Vi synger ikke de samme sangene lenger, og veldig mange synger mindre enn før. Da kan vi heller ikke synge sammen ved spesielle anledninger.

Det sier prosjektleder ved Oslo Met og daglig leder i Trall, Pia Lang-Holmen.

VIL HA MER SANG: Pia Lang-Holmen ved Oslo Met håper appen bidrar til at nordmenn med ulik bakgrunn igjen kan synge sammen.

Hun har sammen med kollegaer utviklet sang-appen «Trall», som lanseres i høst.

Appen inneholder over 100 nyinnspillinger av gamle og nye sanger i ulike sjangere og å ulike språk. Flere er på vei. Alle sangene kan spilles i karaokeversjon.

TRALL: Appen er beregnet på skoleklasser, barnehager og familier. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Synger mindre

Ideen dukket opp for 5–6 år siden.

– Vi la merke til at studentene ved barnehagelærer- og lærerutdanningen kunne stadig færre av de samme sangene.

Forskerne bestemte seg for å undersøke hva barn i Oslo-området synger i barnehagen.

– De synger mye, men det var de samme 20 sangene som gikk igjen overalt. Sangene var ganske like, enkle og gamle. På skolen har de ikke et slikt felles repertoar, og de voksne er mer ukomfortable med å synge høyt sammen med elevene. Lærerne bruker egne spillelister på Spotify og YouTube, sier Lang-Holmen.

SYNGER: Elever ved Kjeller skole prøver ut appen «Trall». Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

På Kjeller skole i Lillestrøm har de testet ut appen en stund allerede.

Når NRK er på besøk, synger de «Idas Sommarvisa» fra Emil i lønneberget og Maj Britt Andersens «Ballongvisa» på smålands- og totendialekt.

Fagmedarbeider Cecilie Storsveen, mener appen dekker et behov i skolen.

– I motsetning til på YouTube, slipper du å søke masse og de gamle visene er lett tilgjengelige. Vi kan synge méd og uten vokal, og da lærer barna teksten, sier hun.

FORNØYD: Fagmedarbeider ved Kjeller skole, Cecilie Storsveen, synes appen fungerer godt. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Jeg er veldig glad i å synge og synes det er gøy å få lov til å lære det til barna, legger hun til.

Vil ha sangstunder med gitar

– Dette er egentlig et symptom på at lærerutdanningen er ribbet for musikk.

Det sier førsteamanuensis ved Norges musikkhøyskolen, John Vinge. Han har blant annet laget musikken til «Fantorangen», «Sangfoni», « Lesekorpset» og «Tellekorpset» for NRK Super.

SPENNENDE: John Vinge håper lærere finner frem gitaren når sangene på appen er øvd inn. Foto: Kjetil Bjørgan / NMH

Vinge synes appen er spennende, men skulle ønske flere lærere selv kunne synge og spille med elevene.

– Målet bør være at læreren leder barna, og at det blir dynamisk samsang der tempo og toneart kan endres etter barnas forutsetninger. Appen er muligens et uttrykk for at man ikke kan det lenger.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Han tror «Trall» kan være et viktig supplement i undervisningen og en god erstatning for karaokevideoer på YouTube av lav kvalitet.

– Jeg kjenner ikke appen inngående, men de har tenkt veldig rett når de bruker ressurser på lage gode innspillinger med spennende arrangementer og flinke musikere, blant andre KORK. Jeg tror barn anerkjenner kvalitet.

– Kan trygge lærerne

Forskerne bak appen ser for seg at den kan brukes side om side meg gitar.

– Hvis «Trall» kan føre til at lærere blir så trygge at de etter hvert kan bruke gitaren med elevene, slik John Vinge ønsker, så er det fantastisk. Vi håper at trall inspirerer lærere til å bli kjent med mange tradisjoner og klanglandskap. Det å få synge med KORK og andre ensembler, gir også muligheter som en gitar ikke gir, sier Pia Lang-Holmen.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Cecilie Storsveen ved Kjeller skole, sier hun er enig i at det bør satses mer på musikk i skolen.

– Men for de lærerne som ikke kan synge og spille, og for vikarer, er appen genial.