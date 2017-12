Etter høstens valg har opposisjonen på Stortinget blitt større, og har så langt fått flertall for 13 saker som regjeringen ikke har støttet.

Allerede første dagen fikk opposisjonen vedtatt en utvidelse av pappapermisjonen. Stortinget har også krevd at enslige mindreårige asylsøkere, også kalt oktoberbarna, skal få sakene sine vurdert på nytt.

Dette er noen av sakene Stortinget har vedtatt, i strid med Høyre- og Frp-regjeringens egen politikk: Utvidet pappaperm til 14 uker

Lærernorm for grunnskolen

En times fysisk aktivitet i skolen

Returstopp og ny behandling for unge afghanere

Instruksjonsrett over Utlendingsnemnda er avvist

Pleiepengeordningen skal ikke reduseres til 66% og tidsbegrensning avvist

Nei til tvangssammenslåing av kommuner

Dagpengepordningen endres ikke

Opplysningskontorene for egg, melk og kjøtt opprettholdes

Pensjonistene får trygdeslipp i posten

Helikopterkapasitet for Hæren i nord

Utrede konsekvenser av atomvåpenforbud

Carl I Hagen ble ikke medlem av Nobelkomiteen

– Framstår som dårlig taper

Regjeringen har ikke lagt skjul på at den er sterkt imot flere av sakene som er vedtatt.

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, sier de har merket seg at regjeringen er misfornøyd.

– Regjeringen framstår ofte som en dårlig taper og klager over vedtakene fra Stortinget. Det må de legge bort. Det er deres oppgave å gjennomføre vedtak, sier han.

– Jeg har sett at regjeringen i saker hvor den ikke har fått sin vilje igjennom, argumenterer mot vedtaket, etter at det er fattet, påpeker Støre.

– Helt urimelig kritikk

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, mener kritikken fra Støre er «urimelig».

– Vi har påpekt hva som er vår politikk og hva vi står for primært, svarer han.

– Når dere klager i etterkant, sier det noe om regjeringens vilje til å gjennomføre disse vedtakene?

– Nei, det gjør det ikke, men det må jo være lov å problematisere enkelte beslutninger, og det er det vi har gjort. Særlig når det gjelder lærernormen, sier han videre, og påpeker at regjeringen vil følge opp vedtakene.

URIMELIG KRITIKK: – Jeg synes det er en helt urimelig kritikk. Vi har bare påpekt hva vi står for, sier Trond Helleland (H).

– KrF har fått en seier

KOMPROMISSER: – Det er greit å være ærlig på at her har KrF fått en seier, sa statsminister Erna Solberg (H) da lærernormen ble vedtatt.

Stortinget har også bestemt at elevene i grunnskolen skal få en time fysisk aktivitet om dagen. I budsjettforhandlingene måtte regjeringen gi etter for en ny lærernorm, som setter et tak på hvor mange elever det skal være i hver klasse.

– En mindretallsregjering skal lage budsjetter sammen med andre partier. Vi skal finne frem til kompromisser og da er det greit å være ærlig på at her har KrF fått en seier for sin modell, sa statsminister Erna Solberg da lærernormen ble vedtatt.

KrF på vippen uansett

2. januar starter regjeringsforhandlingene med Venstre. Men selv med Venstre på laget kan det blir flere nederlag i vente for regjeringen, fordi de uansett trenger støtte fra flere partier.

SENTRUM: – Som et sentrumsparti er det flott å kunne samarbeide i flere retninger, sier Knut Arild Hareide (KrF).

Leder Knut Arild Hareide i Kristelig Folkeparti sier de vil samarbeide med begge sider.

– Det er mange partier som vil samarbeide med oss. Vi har sagt at vi vil ha et konstruktivt samarbeid med regjeringen, men som et sentrumsparti er det flott å kunne samarbeide i flere retninger, der vi kjenner en politisk enighet, sier han.