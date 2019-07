– Vinnersakene til Frp er ikke vinnersaker lenger

Det sier statsviter Tord Willumsen til NRK.

Det er i en ytring på NRK.no, med overskriften «Derfor blør Fremskrittspartiet», at tidligere nestleder i partiet, Per Sandberg, skriver at partiet gjør en stor tabbe med «ensakspolitikk».

Sandberg viser til julimålingen Kantar TNS gjennomførte for TV 2 hvor Frp fikk en oppslutning på 7,5 prosent.

Det er det laveste partiet har hatt siden 1995.

Til NRK sier statsviter, Tord Willumsen, at det som har vært vinnersaker for Frp før, ikke nødvendigvis er vinnersaker lenger.

– Sandberg kan ha rett i et langsiktig perspektiv, da de har satset på noen hester.

Tord Willumsen mener at om Frp ikke kan vinne sakene de hittil har vunnet velgere på, må de ha flere ben å stå på. Foto: Østlandsforskning

Holder på å miste sakseierskap

Willumsen nevner blant annet at innvandring er lite i fokus, og at når det gjelder bilistene sliter partiet fordi de holder på å miste sakseierskap.

– Det gjelder bensin, bompenger og lignende.

– Da oppstår det en ny bevegelse utenfor deres parti som tar over sakseierskapet., sier han.

Ifølge NTB fikk Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) en oppslutning på 9,6 prosent i en nylig gjennomført meningsmåling for Oslo.

Veldig mye svakere

Hvordan står Frp før valget, sammenlignet med forrige kommunevalg?

– Veldig mye svakere, det ser en på meningsmålingene.

Han tror en viktig årsak til dette er regjeringsslitasjen som slår inn mye sterkere på grunn av bompengesaken.

Når de ikke kan vinne valget på bil, hvordan kan de da vinne et kommunevalg, spør Willumsen.

Sterke krefter fronter ensakspolitikk

– Frp får sin beste oppslutning når det fremstår som et bredt liberalistisk folkeparti, skriver Sandberg i ytringen.

Han mener at alle som ønsker Frp bort og ut, vil at partiet blir et ensaksparti, med enten innvandring eller bompenger.

– Dessverre er det sterke krefter i Frp – som nå har inntatt flere fremtredende posisjoner i partiet – som fronter nettopp slik ensakspolitikk, skriver den tidligere nestlederen.

– Frp fikk ikke 33 prosent i Alta ved å snakke innvandring og bompenger på inn- og utpust.

Bård Hoksrud svarer på kritikken om at partiet er for fokusert på bompenger ved å vise til at bompenger er veldig viktig for veldig mange.

– Frp har mange viktige saker; eiendomsskatt, eldreomsorg, ja-stempelet, sier han til NRK.

En helhetlig politikk er nøkkelen

Sandberg skriver at da Frp fikk fantastiske resultatene i 2017, var fellestrekket at både tillitsvalgte og folkevalgte frontet en helhetlig politikk.

– Infrastruktur, næringspolitikk, gründeren, skatter og avgifter, og kampen for forenklinger ga disse resultatene. Særlig langs kysten.

– Innvandring og bompenger var faktisk fraværende.

Dårlige målinger den siste tiden

Partiet har hatt flere dårlige målinger den siste tiden.

På junimålingen fra Klassekampen og Nationen fikk partiet en oppslutning på 8,8 prosent.

Til sammenligning var oppslutningen ved stortingsvalget i 2017 15,2 prosent.

I hovedstaten fikk partiet en oppslutning på 5,2 prosent på målingen NRK og Aftenposten gjorde i juni. Meningsmålingen under viser resultatet i Oslo, og velgerbevegelsen sammenlignet med aprilmålingen.