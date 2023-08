Mens utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) var utenriksminister, investerte mannen hennes Ola Petter Flem i en lang rekke aksjer. Flere av selskapene var omfattet av saker som lå på enten utenriksministerens eller regjeringens bord.

Blant annet handlet Flem aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen og i sjømatbedriftene Grieg Seafood, Mowi og Lerøy Seafood.

Uvitende inhabil Anniken Huitfeldt har brutt regjeringens habilitetsregler. Selv om hennes manns aksjekjøp har vært ukjent for henne, har hun selv ikke etterlevd ansvaret for å skaffe seg all kunnskap som kan påvirke hennes habilitet. Det er hun selv som, rett nok for sent, har bragt frem denne informasjonen og gitt den til embetsverket, statsministeren og pressen. Både hun selv og statsministeren mener hun kan fortsette i jobben som utenriksminister. Det er krevende å forstå hvordan Huitfeldt ikke selv fra første dag avkrevde sin mann en liste over enkeltaksjene. Det virker som om ektemannen har ønsket å ha vanntette skott mellom utenriksministeren og egne investeringer for å unngå habilitetsproblemer. Det er en feil oppfatning av regelverket. Utenriksministeren må vite, for å kunne handle i tråd med regelverket. Å nekte henne kunnskap er å gjøre situasjonen verre, ikke bedre, selv om det gjøres i god tro. Siden dette langt fra er den første habilitetssaken for regjeringen Støre, blir saken mer alvorlig enn seg selv. Den underbygger inntrykket av et kulturproblem og for liten bevissthet rundt regelverket. Derfor er dette en ripe i lakken for flere enn Huitfeldt. Også statsministeren, partiet og regjeringen som helhet rammes. Derfor er det usedvanlig viktig at denne saken blir en del av kontrollkomiteens gjennomgang av hvordan denne og tidligere regjeringer arbeider med habilitet. Huitfeldt har ikke selv kunnet berike seg på kunnskapen hun ikke har hatt. Det skiller saken fra Ola Borten Moe som potensielt kunne utnytte kunnskap til egen vinning. Hun har ikke kunnet vite om sine bindinger, det skiller saken fra sakene til Brenna og Trettebergstuen som visste om sine direkte og indirekte bindinger. At alle habilitetssakene er ulike, styrker inntrykket av at den totale bevisstheten rundt habilitetssaker er for dårlig. Det kan også være tilfellet i tidligere regjeringer. Det er riktig at Kontrollkomiteen også ser på dette. At Arbeiderpartiet får nok en habilitetssak i den viktige valgkampinnspurten er ekstra ødeleggende. Potensielt ødelegger det for mulighetene til helt uskyldige lokalpolitikere som mister posisjoner og makt i sin lokale hverdag langt unna regjeringens innerste sirkler.

Dermed var Huitfeldt inhabil uten selv å være klar over det siden ektemannen aldri informerte henne om den omfattende aksjehandelen.

– Det er godt mulig hun ikke var klar over det, men det er ikke det dette handler om. Det handler om hvilken informasjon, hvilken diskusjon de har hatt uavhengig av hvilke aksjer har han handlet.

Naivt at han ikke har hørt eller sett noe

Sissener vil ikke si at Flem hadde innsideinformasjon, men han mener at de fleste ektefeller diskuterer også faglige utfordringer med hverandre.

Han påpeker at det vil foregå telefonsamtaler og at papirer kan ligge hjemme. Han mener derfor det blir for naivt at mannen ikke har sett, hørt eller visst noe.

– Jeg har ikke noen tro på at det har vært så vanntette skott at de omtrent har sovet på hvert sitt soverom. Det tror jeg ikke noe på. Treffsikkerheten har vært litt for god til det også, sier Sissener.

Anniken Huitfeldt sier hun aldri snakket om sensitive temaer med mannen Ola Petter Flem Foto: Naina Helen Jåma / NTB

Han påpeker at Flem blant annet solgte sine fiskeaksjer rett før lakseskatten kom.

– Det skal veldig mye til at det er virkelig «kinesiske murer», sier han og viser til at de veggene er kjent for å ha noen «huller» i seg.

– Jeg synes han viser svært liten respekt for utenriksministerens arbeidssituasjon når han sitter og daytrader. Han burde ha holdt seg for god til å handle noe som helst, mener Sissener.

NRK har vært i kontakt med Flem for å få en kommentar på kritikken. Han viser videre til kommunikasjonsavdelingen i Utenriksdepartementet. NRK har sendt en rekke konkrete spørsmål til UD – både til Huitfeldt og hennes mann. UD har så langt ikke svart på NRKs henvendelse.

Økokrim etterforsker ikke saken

Økokrim uttalte i går at det ikke er naturlig for dem å etterforske Anniken Huitfeldt-saken. Samtidig fortalte Økokrimsjef Pål Lønseth at han er inhabil fordi han har samarbeidet med henne da han var statssekretær.

– Vi ble kjent med saken gjennom media i går ettermiddag. Vi vurderer tilgjengelig informasjon fortløpende. Etter vår vurdering har det ikke fremkommet vesentlig nye opplysninger så langt, sier assisterende Økokrimsjef Inge Svae-Grotli i dag.

De sier de vil komme tilbake når de har fått et mer helhetlig bilde og foretatt enkelte undersøkelser av tilgjengelig informasjon.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt forklarte også torsdag at hun ikke røper hemmeligheter til noen.

– Jeg snakker aldri med min mann eller noen andre om forhold som kan ha betydning for prisene for kjøp og salg av aksjer på Oslo Børs, understreket hun.

Peter Warren som har hatt en rekke roller i det norske finansmarkedet har merket seg Økokrims uttalelser.

– Økokrim sin refleksjon med å uttale «ingen grunn til etterforskning» før alle detaljer ligger på bordet, er spesiell», sier han.

Warren mener også at Støre behandler statsrådene forskjellig.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa hun var lei seg under pressekonferansen onsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

Skjerpet reglene i regjeringen

En oversikt fra Utenriksdepartementet viser at det er snakk om over 100 transaksjoner i Huitfeldt-saken.

Huitfeldt tok selv initiativ til å informere om saken etter en samtale med ektemannen da hun skjønte at hans aksjehandel var mye mer omfattende enn hun hadde trodd.

Hun fortalte under onsdagens pressekonferanse at hun hadde gjort ektemannen kjent med regjeringens Håndbok for politisk ledelse.

Samme dag sa Støre at han skjerper reglene for kjøp og salg av aksjer for statsrådene. Han sier at regjeringens lovbok er oppdatert med 13 nye sider, blant annet med regler om nærstående økonomiske interesser.

Statsministeren var også tydelig på at han fortsatt har tillit til Huitfeldt som utenriksminister.

Hadde fått sparken i næringslivet

NRK møter Jan Petter Sissener i lokalene til Sissener Canopus, et hedgefond han har forvaltet i 15 år. Han sier hans ansatte ikke får kjøpe og selge aksjer uten hans samtykke. De må også holde aksjene i minst tre måneder.

Sissener sier selv at han er streng med sine ansatte når de ønsker å kjøpe eller selge aksjer. Foto: Martin Legland / NRK

Sissener mener Støre etter de første habilitetssakene i regjeringen skulle ha satt foten ned og at håndteringa viser at han er en dårlig leder.

– Det tillegger enhver leder å lage rammevilkår og etiske normer for hvordan man som et kollektiv fungerer. Hadde dette vært i det private næringsliv hvor administrerende hadde hatt så mange viseledere som hadde gått over streken, så hadde han fått sparken av styret umiddelbart, sier han.

NRK har vært i kontakt med Statsministerens kontor og bedt om kommentar til Sissners uttalelser om statsminister Jonas Gahr Støres håndtering av habilitetssakene. De sier de ikke ønsker å kommentere saken.