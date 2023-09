– Vil snart snakke mer om resesjon enn inflasjon

Høy prisvekst har plaget Norges Bank i to år, med 12 rentehevinger som resultat. Nå tyder mye på at rentetoppen snart er nådd.

Spørsmålet er hva som kommer lenger frem. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank, har sett inn i glasskula.

– Det er svært sannsynlig at vi får resesjon i Norge om ikke altfor lenge. Og det kan godt hende bekymring for en brå resesjon vil overta for bekymringen vi i dag har for høy inflasjon.

Den store bekymringen er en kombinasjon av høy rente samtidig som arbeidsledigheten stiger, sier Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank Foto: Mathias Oppedal / NRK

Resesjon innebærer økonomisk tilbakegang, og at verdiskapningen faller minst to kvartaler på rad.

Hvis du kombinerer det med at inflasjonen ikke kommer ned, så er Norges Bank satt litt sjakk matt. Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SR-bank

SR-Bank tror mest på en mild resesjon, der det går mot det økonomene liker å kalle for en myk landing.

Da går det saktere i økonomien uten at arbeidsledigheten stiger mye.

Det virkelige økonomiske spøkelset, heter stagflasjon.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4 % Prognose Norges bank

– Den store bekymringen er at en resesjon blir bratt. Og at den gir en stor oppgang i arbeidsledigheten. Hvis du kombinerer det med at inflasjonen ikke kommer ned, så er Norges Bank satt litt sjakk matt, sier han.

I et slikt scenario må sentralbanken holde en høy rente samtidig med at ledigheten stiger og folk mister jobben.

– Det er et såkalt stagflasjons-scenario. Selv om vi ikke er så redde for det akkurat nå, så er det noe vi bekymrer oss for, sier han.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen spår at regjeringen griper inn med økt oljepengebruk dersom det går mot økonomisk nedtur i Norge. Foto: Johan B. Sættem

Norsk økonomi mister fart

Nye tall fra SSB denne uka viser at prisveksten falt kraftig i august, mye på grunn av billigere strøm. Mye av det samme skjedde i juli.

Før helgen kom nye anslag for den økonomiske utviklingen for norsk og internasjonal økonomi. Rapporten viste at byrået venter at økonomien avkjøles mer i år enn da det la frem sin forrige økonomiske analyse

– Inflasjonen falt mer enn ventet, det samme gjelder varehandelen, arbeidsledigheten er litt opp og boligprisene har vært flate en stund. Det er mange ting som trekker i retning at det roer seg i norsk økonomi fremover, sier han.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 4,8 % 5 % 5,4 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 244 kr Økte renteutgifter 1 569 kr Det vil si en total utgift på 18 244 kroner i måneden, som betyr 1 569 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 4,5%

Ferske tall fra Norges Banks regionale nettverk viser at bedriftene venter at veksten vil avta frem mot vinteren.

Storbankene DNB og Nordea spår at det ventede rentehoppet neste uke blir det siste fra sentralbanken, og at rentetoppen dermed er nådd.

– Husholdningene har hatt det unødvendig tøft

Men noe resesjonssenarie har ikke Jan L. Andreassen, som er sjeføkonom i Eika-gruppen noe tro på. Han mener regjeringen i så fall vil øke bruken av oljefonds-penger kraftig - for å øke sjansen for å sikre seg gjenvalg i 2025.

Nordmenn flest har nå har vært gjennom en økonomisk svært vanskelig periode, som har vært helt unødvendig fordi statskassa renner over av penger, er hans analyse.

– Regjeringen kommer til å bruke mye mer oljepenger, på skatteletter, på lønns- og trygdeoppgjør for å sikre best mulig sannsynlighet for gjenvalg i 2025, sier Andreassen.

Og mener at det beste regjeringen kan gjøre er å kutte ut moms på mat.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har fått anledning til å kommentere påstanden om at regjeringen vil måtte bruke mer oljefonds-penger fremover, og har takket nei.

– Men nå har Norges Bank kjempet mot høy prisvekst og inflasjon i lange tider. Vil ikke en slik finanspolitikk da fyre opp inflasjonen igjen?

– Nei, jeg tror ikke at vi vil få høy prisvekst av at husmødre blir helt ville i bleie-hyllene i dagligvareforretningene, sier han.

– Folk lider ikke unødvendig uten å ønske å bytte regjering, sier han.