– Vil ikke binde meg til noe svar

AKTOR: Kristine Schilling fra Spesialenheten startet med å gå gjennom Jensens karriere i politiet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

​Aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten ville vite om all informasjon fra Gjermund Cappelen ble lagt inn i politiets loggsystem Indicia, men Jensen nektet å svare enten ja eller nei på det.

– Jeg har lagt inn mye informasjon fra Cappelen. Men det er også informasjon fra andre. Jeg regner med at Spesialenheten har sett at det ikke er konkrete kilder der, sier Jensen.

Han skal ha bedt om å få se hvilke opplysninger han har lagt inn, uten å få det.

– Jeg har forstått at svaret var at noe ble formidlet muntlig, og noe ble lagt inn i systemet, sier Schilling.

– Jeg har lagt inn veldig mye informasjon. Noe er ikke knyttet til kilde. Jeg vil ikke binde meg til svar som i ettertid kan oppfattes som feil, sier Jensen.

Kontrast til Jensens egen bok

Det Jensen sier i retten, står i kontrast til det han skrev i boka «På Innsiden».

Kristine Schilling fra Spesialenheten leste flere utdrag fra Jensen egen bok «På innsiden» der han blant annet skriver på side 236:

– Alle opplysninger la jeg inn i politiets etterretningssystem, leser Schilling.

Den nå pensjonerte politimannen forteller at han la inn denne informasjonen i politiets systemer, slik at de som jobbet i førstelinje kunne ha nytte av dette.

– Noe er også meddelt analytikere muntlig. Men en del informasjon egner seg ikke for Indicia, fordi det dreier seg om operative saker, sa Jensen.

Forsvarer Arild Holden mener dette er udramatisk.

– Det er helt vanlig. Det er ikke alt som leggs inn i Indicia. Saken må være kvalifisert for å legge inn. Ikke enhver samtale med informant, men noe av verdi, sier Holden til NRK.

Arbeidskonflikt

Da Spesialenheten startet utspørringen av Jensen, handlet det mye om Jensens arbeidskonflikt. Han sier han i 2011 fikk beskjed om å finne seg en annen jobb.

– I forbindelse med konflikten med Einar Aas, som har relasjon til det hemmelige prosjektet, fikk jeg plutselig beskjed om å finne meg noe annet å gjøre etter at jeg hadde vært sykmeldt i flere måneder. Jeg fikk beskjed om å finne på en jobb. Dette er å finne på en jobb. Dette ble laget som et bestillingsverk, sier Jensen.

På Jensens pc fant politiet et notat der Eirik Jensen beskriver en mulig ny stilling som dømt til å mislykkes.

«En stilling som strategisk rådgiver som skissert over er organisatorisk og praktisk en stor utfordring for organisasjonen, da denne typen funksjon ikke tidligere er implementert i dagens seksjonsstruktur,» skrev Jensen i notatet.

«Strategisk rådgiverfunksjon er en posisjon som uten delegert beslutningsansvar og uten eierskap av øverste ledelse er dømt til mislykkes. og resultatet blir en dyr ressurs. Dette vil gi seksjonen store kostnader og ingen gevinst,» skrev Jensen.

Før lunsj på tredje dag innrømmet Jensen at de burde ha forstått at Cappelen kunne være involvert i kriminalitet. Til tross for at Cappelen hadde et utstrakt nettverk av kriminelle kontakter, hevdet Jensen at han ikke visste at Cappelen smuglet narkotika.

– SKULLE IVARETA KILDEN: Forsvarer John Christian Elden svarte på hvorfor ikke Jensen forsto at Cappelen var involvert i omfattende narkotikasmugling. Du trenger javascript for å se video. – SKULLE IVARETA KILDEN: Forsvarer John Christian Elden svarte på hvorfor ikke Jensen forsto at Cappelen var involvert i omfattende narkotikasmugling.

Ulike forklaringer

De to har sittet på hver sin ende av tiltalebenken siden rettssaken startet mandag, Det var ikke noe vennlig gjensyn da de møttes for første gang på over tre år. På spørsmål fra dommeren svarte Cappelen skyldig, Jensen svarte ikke skyldig.

Den første dagen gikk med til påtalemyndighetens gjennomgang av bevisene mot narkoimportøren Gjermund Cappelen. Statsadvokaten mener det er naivt å tro at de har funnet alle pengene.

På dag to startet Spesialenheten med å forklare hvorfor de mener Eirik Jensen er skyldig i korrupsjon. Spesialenheten mener hasjsmugleren Cappelen har vært Jensen kilde til kontanter i mange år.

Dag to ble avsluttet med Eirik Jensens forklaring, der han blant annet fortalte om et topphemmelig prosjekt og kodespråket han brukte med Cappelen. Jensen skal forklare seg og bli stilt spørsmål de neste to ukene.