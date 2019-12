– Vil heller fly i en krigssone enn å fly pasienter i Nord-Norge

Legen, som vil være anonym, forteller at han opplevde at alarmen i flyet gikk på en av sine første turer.

– Vi skulle hente en pasient i Hammerfest. Det var fint vær. Så hører vi plutselig at alarmen går, og en stemme som sier «pull up». Da sier piloten at flyet sier vi er på kollisjonskurs.

Flere av Babcocks splitter nye ambulansefly ble forrige uke tatt ut av drift på grunn av teknisk feil. Uten nok fly må Helse Nord sette krisestab og hente hjelp fra Forsvaret og fra Sverige.

Legen sier hendelsen gjentok seg ved flere turer, hvor alarmen om at de var for nært terrenget gikk, og pilotene skal ha snakket om at GPS'en ikke viste rett.

– Du kan si at ambulansefly er som en liten sigar. Man kan ikke stå oppreist, og når det er skikkelig vind og storm, er det som å sitte på en tørketrommel. Og da er man spent på om man lander, sier legen til NRK Ukeslutt.

1. oktober leverte legen oppsigelsesbrevet, hvor han skriver at han heller vil fly i en krigssone enn å fly pasienter i Nord-Norge.

– En del av virkeligheten

Før Babcock satte fly på bakken sist uke, hadde piloter og helsepersonell rapportert om 13 alvorlige tilfeller siden august. Feilen, som var den samme i alle tilfellene, var at flyet mistet motorkraft og la seg på skrå i opptil fire sekunder rett før landing.

Driftssjef i Babcock Norge Hilde Sjurelv forsikrer at feilen på propellene og motoren er rettet.

Driftssjef i Babcock Norge Hilde Sjurelv.

– En lege har sagt opp i protest fordi han ikke stoler på at dere setter flysikkerhet høyt nok. Hva tenker du om det?

– Vi setter flysikkerhet høyt, og hvis ikke det er en opplevd følelse blant våre viktigste samarbeidspartnere, så har vi kommunisert på en måte som ikke har nådd frem til dem, sier Sjurelv.

Driftssjefen forklarer de utløste alarmene i flyene med at de er satt opp slik at man får et varsel tidligere enn man gjorde før.

– Nei, det er ikke betryggende å høre «pull up». Men det er også en del av virkeligheten med å drive ambulanseflyging i et land med høye fjell. Da skal man være helt sikker på at man skal lande trygt, og det er derfor vi har et slikt varslingssystem.

– Vi har verdens beste ambulansepiloter i flyene våre. Så det vet piloten hvordan han skal forholde seg til.

– Statsråden tar ikke ansvar

Formann i Berlevåg Mannssangforening og nestleder for Sp i lokallagsstyret i Berlevåg Frank-Tore Nygård skulle egentlig med fly da han hadde trøbbel med hjertet tidligere i år, men endte i ambulansebil.

– Vi har jo veldig dårlige fylkesveier her, og ligge og slamre på en båre i 27 mil, det er ikke noe særlig morsomt.

Ved en senere anledning fikk han fly, men da fikk ikke pilotene start på det.

– Da kjente jeg på fortvilelse, sier Nygård.

Frank-Tore Nygård var i ambulansefly da de ikke fikk startet flyet. Foto: Knut-Sverre Horn

Torgeir Knag Fylkesnes i SV mener helseministeren har ansvaret for krisen, og kaller det en nasjonal skandale og en krise for helseberedskapen for store deler av landet

– Det er en statsråd som overhodet ikke tar ansvaret. Han fnyser av det, og vil ikke redegjøre for Stortinget.

Helseminister Bent Høie (H) er uenig.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at den situasjonen som var i helgen har vært alvorlig, sier han og legger til:

– Hadde vi vært fornøyd med situasjonen, hadde vi selvfølgelig ikke satt inn Forsvarets helikopter for en stund tilbake.