– Viktig for demokratiet at flertallet bestemmer

Arbeiderpartiet fikk hard kritikk for sitt kompromissforslag om Lofoten, Vesterålen og Senja da nestleder Hadia Tajik møtte i Politisk kvarter i dag.

Olje- og energiminister Terje Søviknes mener Arbeiderpartiet svikter arbeidsplasser og oljenæring i nord. Han mener de store partiene i stedet burde gått sammen og sikret oljeutvinning også i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Jeg mener at det er viktig for demokratiet at et flertall som er utgått både fra folket og fra Stortinget faktisk kan få gjennomslag for politikken sin. Av og til er det viktig å gå på tvers av konstellasjoner, i store og viktige saker. Og i denne saken er det veldig mye som står på spill for norske arbeidsplasser, industrien og inntekter til fellesskapet, sier Søviknes.

– Et svik

Olje- og energiministeren er i likhet med regjeringspartneren Høyre skuffet over kompromisset som Arbeiderpartiet la frem i går, fordi det skal gi et oljefritt Lofoten samt utsette spørsmålet om konsekvensutredning av Vesterålen og Senja.

Terje Søviknes kaller dette et svik mot arbeidsplasser i nord.

– I den situasjonen som olje- og gassnæringen er i nå, mener jeg at det er et svik, i forhold til norske arbeidsplasser og muligheten til å utvikle næringen i en krevende periode, sier han.

Men i Politisk kvarter på NRK1 og P2 tirsdag morgen avviste nestleder Hadia Tajik i Ap at partiet sviktet arbeidsplasser. Hun vil heller ikke åpne for å sette sentrum og SV til side, og samarbeide med Frp og Høyre.

– Ap vil ha mer kunnskap

Selv om hun da ville kunne få konsekvensutredet det sørligste feltet av Nordland, som Ap fortsatt går inn for.

– Jeg vil tilbakevise påstandene om at Ap ikke ønsker kunnskap om området, det vi vil ha. Vi er klare for å gjennomføre en konsekvensutredning, særlig av Nordland 6. Når det gjelder Nordland 7 og Troms 2 mener vi at kunnskapen fra den helhetlige forvaltningsplanen må legges til grunn, før man tar stilling til videre konsekvensutredning derifra, sier hun.

For sentrum og SV er det helt uaktuelt å åpne for oljeutvinning selv i en tredel av det omstridte området. Det gjorde både Krfs Knut Arild Hareide og SVs Kari Elisabeth Kaski klart i dag.

– Svikter aldri LoVeSe

– Vi har forhandlet om disse saken og det har vært viktig for oss å prioritere den og vi har vunnet frem. Det har skjedd de siste 12 årene og det er vår forventning at det også kommer til å skje fremover, sier Hareide.

Kaski i SV sier at partiet aldri vil svikte LoVeSe.

– Vi står sammen med alle de kommunene som nå har vedtak i Lofoten om å gå imot oljevirksomhet i det området. Vi kommer ikke til å være med på et flertall som åpner disse områdene for oljevirksomhet.