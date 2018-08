– Vigselstriden i KrF strider med dagens politiske realitet

Det stormer i Kristelig Folkeparti om dagen etter at partiets familiepolitiske talsperson, Geir Jørgen Bekkevold, viet partiets lesbiske kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige partner tidligere i sommer.

I dag tar flere av fylkeslederne i ungdomspartiet KrFU til orde for at Bekkevold må fjernes fra vervet som familiepolitisk talsmann, ifølge Dagbladet.

Ber Hareide støtte Bekkevold

Men i ungdomspartiet som i moderpartiet er det splittelse i synet på den omstridte vielsen.

Fylkesleder i Akershus Simen Bondevik, barnebarn av Kjell Magne Bondevik, reagerer på kritikken mot Bekkevold innad i partiet.

– Jeg synes ikke vi som politikere skal sitte og rangere én type kjærlighet som bedre enn en annen. Det å arbeide mot dagens ekteskapslov har ingenting med dagens politiske realitet å gjøre, sier Bondevik i Dagsnytt 18 i kveld.

I morgen samles sentralstyret i partiet for å diskutere Bekkevold-saken.

– Da mener jeg Knut Arild Hareide og sentralstyret skal gå tydelig ut og støtte Bekkevold. Jeg har full tiltro til Hareide som partileder, men om KrF fortsatt skal være relevante kan vi ikke sitte her i 2018 og diskutere om homofile kan gifte seg, sier Bondevik.

– Mange er frustrert, forvirret og fortvilet

TRIST: Ingebrigt Sørfonn er trist og skuffet over saken som nå har skapt konflikt i partiet hans. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

På Fitjar i Hordaland sitter tidligere stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn (KrF) og teller på knappene om han skal melde seg ut av partiet på grunn av vigselstriden.

– Kompromiss har sin grense. I det øyeblikket jeg opplever at jeg blir alibi for en utvikling i partiet jeg ikke kan stå for, må jeg vurdere om jeg skal melde meg ut, sier Sørfonn.

130 personer har meldt seg ut av partiet den siste tiden. Sørfonn sier han har snakket med mange medlemmer som nå er usikre på hvilken vei partiet skal ta.

– Jeg er trist og skuffet. KrF har en programformulering om ekteskapet mellom mann og kvinne som samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv. Når en så får en praksis som viser det motsatte, så skaper det forvirring.

– Mange jeg har snakket med er forvirret, frustrert og usikre. De spør om hva KrF står for og hvor vi går, sier Sørfonn.

– Har ikke brutt programmet

Bondevik mener Bekkevold derimot har full ryggdekning i partiets program.

– Jeg lurer på hvor i programmet vårt det står at vi er i mot ekteskapsloven. Ja, det står i programmet at vi løfter fram ekteskapet mellom mann og kvinne som den mest stabile rammen for barnet, men det står også at KrF anerkjenner at mennesker er ulike og tar ulike valg.

– De som har brutt programmet er alle de som reagerer på denne vielsen. De anerkjenner ikke at mennesker er ulike og tar ulike valg, sier Bondevik.

SE VIDEO: - Hareide minner mest om en riksmeklingsmann enn en partileder, sier politisk kommentator i VG Frithjof Jacobsen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: - Hareide minner mest om en riksmeklingsmann enn en partileder, sier politisk kommentator i VG Frithjof Jacobsen.

Sørfonn sier partiet har en lang tradisjon for å stå på et konservativt, men trygt verdigrunnlag

– Programmet vårt har en respektfull omtale av folk som velger annerledes, men mange oppfatter at det Bekkevold gjør skaper usikkerhet rundt programformuleringen om ekteskap mellom mann og kvinne. Den uroen tror jeg vi skal ta på alvor, sier han.

Verken Geir Jørgen Bekkevold eller Knut Arild Hareide ønsket å stille i debatt hos NRK i kveld, men Hareide kommer til Politisk Kvarter torsdag morgen klokka 07.45.