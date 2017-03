– Vi skal aldri premiere juksere

Mahad Abib Mahamud tapte utvisningssaken mot staten. Mandag formiddag kom dommen. Retten ga Utlendingsnemnda (UNE) medhold, og skriver at Mahamud «hele tiden har visst at hans opphold og statsborgerskap har vært basert på uriktig grunnlag».

Han understreker at han ikke vil kommenterer enkeltsaker, men på generelt grunnlag sier Sandberg:

– Jeg registrerer dommen som er et bevis på at vi har rettssikkerhet her i landet. Det er viktigere enn noen gang at vi fører en konsekvent politikk i forhold til jukserne som gir falsk informasjon for å få statsborgerskap.

Flere ønsker foreldelsesfrist

Mahad Abib Mahamud gikk til sak mot staten etter at han ble fratatt sitt norske statsborgerskap og begjært utvist fra landet etter å ha vært i Norge i 17 år. Flere har tatt til orde for at man bør innføre foreldelsesfrist i slike saker. Bland dem som diskuterer dette er Helsingforskomiteen.

TAPTE: Mahad Abid Mahamud møtte pressen på sin advokats kontor i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er urimelig å frata mennesker statsborgerskapet etter så lang tid, sier menneskerettighetsorganisasjonen.

Men Per Sandberg og regjeringen har et helt annet syn på saken.

– Det kan ikke være slik at vi skal premiere de som greier å holde på løgnene sine lengst.

Ettertraktet bioingeniør

Mahad Abib Mahamud har etter han kom til Norge tatt seg utdanning, og skaffet seg hjem, familie og fast jobb som bioingeniør på Ullevål sykehus.

Han har flere dokumenter som viser at han er fra Somalia, men UDI sier dokumentene ikke kan verifiseres og påstår han er fra nabolandet Djibouti. UDI mener at Mahad løy om hvor han kom fra da han kom til Norge.

Mahamud har fast jobb og skal være en svært dyktig bioingeniør. Bør vi ikke beholde ham her i Norge?

– Vi kan ikke gjøre forskjell på Kong Salomon og Jørgen hattemaker, sier Sandberg. Norsk statsborgerskap skal ikke være noe man gir billig fra seg.