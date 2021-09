– Vi ser et flammehav bak fjellene

Rundt 250 brannmenn kjempet torsdag mot flammene i fjellområdet Sierra Bermeja utenfor feriebyen Estepona, som ligger sørvest for Marbella.

Det er satt inn 29 fly og helikoptre i slukningsarbeidet.

Brannen brøt ut onsdag kveld og spredte seg i løpet av natten.

Det norske paret Johnny og Anne Elin Stahl bor i Estepona i Monte Selwo i Spania, ikke langt unna skogbrannen.

Avisen Randaberg24 snakket med nordmennene i går og skriver at flere tusen mål skog er svidd av bak der de bor og at flammene nærmer seg huset deres.

Johnny Stahl sier til NRK at det er vindstille i området torsdag kveld.

– Nå som det er mørkt ser vi et flammehav bak fjellene. Akkurat nå er det helt vindstille, så det er til fordel for alle, sier Johnny Stahl til NRK.

Johnny Stahl tok dette bildet fra terrassen i Monte Selwo torsdag kveld. Foto: Johnny Stahl / Privat

– Naboer er urolige

Hittil har kraftig vind, samt tørt og varmt vær gjort slukningsarbeidet vanskelig.

– Jeg tok sykkelen fatt i dag og syklet 20 kilometer opp i fjellet for å se på brannene. Jeg har måttet roe ned mange naboer som er bekymret og si at det ikke er farlig. Det er så mange fjell og daler mellom oss, at jeg ikke er redd, sier Stahl.

Johnny Stahl tok dette bildet fra huset sitt i dag. Foto: Johnny Stahl / Privat

Ordføreren i Estepona, José Gracia Urbano, sier at det etterforskes om brannen kan være påsatt ettersom den startet på to ulike steder sent på kvelden samtidig som vinden tok seg opp.

– Myndighetene har sendt meldinger til alle som bor i områder der brannen kan spre seg. De er veldig føre var, sier Stahl.

Røyk fra brannen førte til at en 14 kilometer lang strekning på motorveien AP-7 ble stengt i flere timer. To andre veier var fortsatt stengt torsdag kveld.