Torsdag la helseminister Bent Høie la fram den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord.

I snitt har mellom 500 og 600 nordmenn tatt sitt eget liv årlig de siste årene.

Høie sier vi vet for lite om hvert enkelt selvmord i landet og bevilger ti millioner kroner til å gjennomføre folkeopplysningskampanjer for å forhindre selvmord framover.

– Målet er å heve kunnskapen om selvmord og depresjon og få flere til å søke hjelp. Vi ønsker særlig i denne kampanjen å nå menn, sier Høie.

Vil finne ut hvordan hvert selvmord kunne vært forhindret

Helseministeren sier det er behov for mer systematikk i arbeidet med selvmordsforebygging.

– Vi må se grundigere på hvert eneste selvmord for å finne ut hva som skjedde og hvordan det kunne vært forhindret. På kort sikt starter vi med en pilot hvor vi gjør nettopp dette. På lengre sikt er målet med å gjøre dette med alle selvmord i landet, lover Høie.

– Vi skal kartlegge hvert selvmord, både innenfor og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Her henter vi inspirasjon fra veitrafikken der det gjøres dybdeanalyse av alle dødsfall i trafikken, sier helseministeren.

Høie sier at regjeringen vil ha flere obduksjoner ved mistenkt selvmord, når det kommer til rusrelaterte dødsfall og hos eldre.

Antall selvmord per 100 000 innbyggere for menn og kvinner i ulike aldersgrupper, basert på tall for 2014-2018. Datakilde: Dødsårsaksregisteret. Tabell: Norgeshelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet. Grafikk: Fhi.no

– Ikke all åpenhet er av det gode

Fortsatt er selvmord og selvmordstanker forbundet med skam, og er vanskelig å snakke om for veldig mange, understreket helseministeren.

– Vi har gitt oss selv taushetsplikt om noe av det vondeste i livet. Mange som strever tror de er alene om det, men det er de ikke, sier Høie.

Likevel er det ikke all åpenhet som er av det gode, ifølge Høie.

– Det så vi i NRK-serien Trigger Warning. Lukkede nettverk som viser måter å skade seg og ta livet sitt, er med på å gjøre begå selvmordlgjengelig enn det en skulle tro. Denne uken fikk vi høre om videoer som viser selvmord på Tik Tok.

– Vi vil styrke kompetansen om skadelig innhold på nett for dem som jobber med barn og unge. Vi vil se på muligheten for å etablere en nødknapp på sosiale medier, sier han.

– Nullvisjon for selvmord i Norge

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er en tragedie hver gang et menneske tar sitt eget liv, både for den som hadde det så vondt at det framsto som eneste utvei, og for dem rundt som står igjen.

– Derfor innfører vi nå nullvisjon for selvmord i Norge. Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord og jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste, sier Solberg.

– Vi kan alle streve med å leve. Det er påt ide at vi bryuter taushetsplikten vi har gitt oss selv, sier han.