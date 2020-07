– Vi kan ikke åpne for reiser til Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Kriteriene vi har brukt fram til nå, har gjort det helt klart at vi ikke kan åpne for reiser til Sverige.

Det sier tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Bjørg Marit Andersen.

Fredag kommer regjeringen med en liste over hvilke land i Europa vi nå kan reise til etter 15.juli, uten å måtte gå i karantene når vi kommer hjem.

Med dagens kriterier fra FHI oppfyller ingen regioner i Sverige kravene. Det er usikkert hvilke kriterier som kommer til å ligge til grunn for de nye rådene.

Kriteriene som gjelder i dag, er at det er færre enn 20 nye smittede per 100 000 innbyggere per uke, samt at færre enn 5 prosent av dem som testes, tester positivt. Antall intensivinnleggelser vurderes også.

Fakta om UDs reiseråd etter koronautbruddet Ekspandér faktaboks 17. februar: Utenriksdepartementet fraråder reiser til store deler av Kina.

6. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til Nord-Italia.

10. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til Italia.

13. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

14. mars fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet varer i første omgang til 14. april, men blir forlenget flere ganger – sist til 20. august med noen unntak.

12. juni blir det gjort unntak i reiserådet for alle land i Norden unntatt Sverige, hvor bare øya Gotland har lav nok smittespredning til at nordmenn kan reise dit.

25. juni varsler regjeringen at Gotland ikke lenger er unntatt reiserådet på grunn av for høyt smittetrykk. I tillegg opplyser regjeringen at de vil heve innreiserestriksjoner fra 15. juli for innbyggere i EØS- og Schengen-området, hvor det er lavt smittetrykk.

Regjeringen opplyser også at Folkehelseinstituttet innen 10. juli skal utarbeide en liste over land som har en tilfredsstillende smittesituasjon.

Fra 15. juli vil Utenriksdepartementet gjøre unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i verden. Informasjon om hvilke land dette gjelder og kriteriene, vil bli lagt ut på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

FHI skal gjøre en ny vurdering av hvilke land som har en tilfredsstillende smittesituasjon hver 14. dag. Kilde: NTB

Store forskjeller

Det er store forskjeller regionalt i Sverige. Stockholm har flest registrerte tilfeller i Sverige, mens Västra Götaland er på andre plass.

Nederst på oversikten finner vi Gotland og Blekinge.

74 333 personer blitt registrert smittet av covid-19 i Sverige, ifølge de siste tallene fra Folkhälsomyndigheten. 5 500 har mistet livet så langt.

Ingen regioner i Sverige oppfyller FHIs smittekrav. Foto: FHI

Tror Sverige kan åpne om en måned

Lege ved Reiseklinikken i Oslo, Gunnar Hasle, mener vi bør begynne å tenke på å lette reiserestriksjonene til nabolandet vårt.

– Vi ser at smitten går nedover i Sverige. Kanskje om en måneds tid kan vi tenke på å åpne for reiser til Sverige igjen, sier Hasle.

Gunnar Hasle tror vi kan åpne for Sverige-reiser om en måneds tid. Foto: MDG

– Alvorlig situasjon i Sverige

Den tidligere smittevernoverlegen på OUS håper ikke at det åpnes for å reise til Sverige nå, og hun tror det kan ta lang tid før vi kan reise dit.

– Situasjonen i Sverige er veldig alvorlig. Det er fortsatt mange som smittes hver dag.

Hvis ikke Sverige tar grep, tror Andersen at landet kan få en smittebølge nummer to.

Tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Bjørg Marit Andersen, håper ikke det åpnes for å reise til Sverige nå. Foto: NRK

Noen regioner i Sverige har mindre smitte en andre. Men Andersen sier at det er generelt mye smitte i hele landet. Hun frykter også at svensker fra byer med høy smitte, kan reise gjennom landet og spre smitten.

– Det ville vært sørgelig om det åpnes for å reise til Sverige og det ville vært overraskende, sier hun.

Ber folk tenke seg godt om

Smittevernoverlege ved Sykehuset i Vestfold, Maria Vandbakk-Rüther, blir også overrasket hvis det åpnes for reiser til Sverige.

Hun oppfordrer alle til å tenke seg godt om før de reiser til de landene som oppfyller kravene.

– Jeg tenker det handler om å bruke sunn fornuft. Situasjonen er fortsatt ikke helt oversiktlig.

Hvis du skal reise uansett, sier smittevernoverlegen at du må ta forbehold og følge smittevernrådene om å vaske hender og holde avstand.

– En må virkelig tenke seg godt om, og vurdere om det er nødvendig å reise, sier Vandbakk-Rüther.