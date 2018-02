– We may be a small country, but we’re a great one too, sa kong Harald med referanse til den britiske julefilmen «Love Actually».

Både kong Harald og prins William hyllet de norsk-britiske båndene i sine taler under kveldens slottsmiddag i anledning hertugparets besøk i Norge.

– Vi er forent av familiebånd, men vi er også forent av Nordsjøen og av vår kjærlighet til kunst og sport, sa kongen.

– Vi har et helt spesielt forhold

Kongen trakk blant annet frem hva Norge og Storbritannia har til felles:

– Vi er gamle nasjoner med dype kulturelle røtter. Vårt folk er formet av klimaet vårt, samt utfordringer og muligheter gjennom historien. Og viktigst: Våre samfunn er basert på et demokratisk styresett, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Vi må huske at disse verdiene ikke kan tas for gitt, sa kongen.

Prins William innledet talen med å videformidle varme hilsninger fra dronning Elisabeth og hylle Norge for det gode naboskapet.

– Vårt forhold til Norge er veldig spesielt, vi er allierte, naboer, forretningspartnere, men fremfor alt er vi svært gode venner. Vi er heldige som har nordmenn som naboer, sa prins William.

KONGELIG BESØK: Prins William og hertuginne Kate ankom et snølagt Oslo torsdag ettermiddag. Her er hertuginnen på vei inn til slottsmiddag sammen med kong Harald. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Båndene mellom de to kongehusene går langt tilbake og den britiske kongefamilien har vært på besøk i Norge flere ganger.

– Stor fan av britisk kultur

Kong Harald talte varmt om britisk kultur og fortalte at nordmenn flest er fascinert av alt fra britisk musikk og TV-serier, til litteratur og filmer – som den romantiske komedien han siterte fra.

– Og fremfor alt: Engelsk fotball. Men jeg forstår at norsk musikk og litteratur også er populær i Storbritannia, sa kongen.

Kong Harald trakk også frem de viktige økonomiske båndene og de norske eksportvarene gass, olje og sjømat til De britiske øyene, – og presiserte blant annet at 70 prosent av all gass i Storbritannia er importert fra Norge.

SLOTTSMIDDAG: Torsdagens middag til ære for hertugparets besøk innebar hyllester til det norsk-britiske naboskapet så vel som vennskapet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Så det er god grunn til å tenke på oss når dere setter på en kopp te!, sa kongen og høstet latter fra gjestene.

– Vi deler de samme målene, vi er så glade vi får møte nordmenn som er så engasjert i vårt samarbeid. Norge eg kommer alltid til å være en god venn og god partner. Vi gleder oss til å fortsette det gode forholdet i årene som kommer. «Tusen takk!» avsluttet prins William – på norsk.

Hyllet «Skam»

Kongen understreket ønsket om å fortette det gode samarbeidet med Storbritannia også etter Brexit, og avsluttet med å rose hertugparets initiativ og åpenhet knyttet til mental helse blant unge.

– I morgen forstår jeg at dere skal møte skuespillere fra TV-serien «Skam». De har også bidratt til å øke bevisstheten om psykiske helseproblemer blant unge mennesker, sa kongen.

SKAM PÅ SLOTTET: Hertugparet skal møte noen av SKAM-skuespillerne fredag. Under middagen var Imam Meskini som spiller Sana og Tarjei Sandvik Moe som spiller Isak til stede. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Skam»-skuespillerne Iman Meskini, som spiller Sana, og Tarjei Sandvik Moe, som spiller Isak, var blant gjestene under middagen.

Kjent for sine humoristiske taler

Kong Harald er kjent for sine gode og av og til ironiske formuleringer i taler, blant annet fra den mye omtalte talen han holdt under hagefesten i Slottsparken i september 2016.

– Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting, talte kongen.

Populært hertugpar

En stor folkemengde hadde møtt frem i slottsparken torsdag ettermiddag for å få et glimt av prins William og hertuginne Kate. De kongelige tok seg god tid til å snakke med de fremmøtte.

– Det er fantastisk her, svarte hertuginne Kate på spørsmål fra folk.

– Det er veldig hyggelig å være her, supplerte ektemann prins William.

Hertuginne Kate: – Norge er fantastisk

Torsdag ettermiddag ble hertugparet vist rundt i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark av barn for barn, av den 14-årige prinsessen selv.

En av skulpturene er inspirert nettopp av talen kongen holdt under hagefesten i 2016.

