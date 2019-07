– Vi er verdens rikeste land. Nord-Norgebanen mener jeg vi burde ta oss råd til

– Jeg mener vi burde bygge jernbanen lenger nord. Det er med på å binde Nordland sammen, og så får vi godstrafikken av asfalten, sier togpassasjer Eskil Sørensen da NRK møter ham ved Bodø togstasjon, et av de nordligste stoppene for jernbanen.

I starten av juli kom Jernbanedirektoratet med en utredning om Nord-Norgebanen, som har en antatt kostnad på over 100 milliarder kroner om den skulle bli bygd.

– Det er mye penger det er snakk om. Er det forsvarlig?

– Vi er verdens rikeste land. Det mener jeg vi burde ta oss råd til, sier Sørensen.

Togstasjonen i Bodø er et av de nordligste stoppestedene i landet. Per dags dato stopper toglinjen i Narvik. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tar saken til Stortinget

SV signaliserer nå at de vil legge frem et forslag om en konseptvalgsutredning, som innebærer å finne ut hva som skal til for å få toget til Tromsø.

– Fly er det eneste alternativet hvis du skal fra A til Å. Det er ikke fremtidsrettet, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV), og sier frakt av gods og fisk ikke kan fraktes med fly ut av regionen.

– Det betyr at noen infrastrukturprosjekter ikke vil bli prioritert. Hva vil dere gå bort fra for å heller prioritere jernbane?

– Vi har vært mot mange av de store firefelts motorveiene denne regjeringen har bygget ut, det er bare et eksempel. Et annet er ferjefri E39, som jeg mener er et monsterprosjekt som ikke vil føre til mindre klimagassutslipp, tvert imot, sier hun.

Stortingsrepresentant for SV, Mona Fagerås. Foto: Bjorn ER Lunde

– Det er på tide at det skjer litt infrastrukturutbygging også i nord, sier hun.

Frp: – Vanskelig geografi

Der møter hun motstand hos Fremskrittspartiets (Frp) stortingsrepresentant, Dagfinn Olsen, som mener det blir feil å sette prosjekter opp mot hverandre.

– Enkelte plasser må vi bare akseptere at det bor så mange folk at det å bygge firefelts veier er naturlig for at de skal komme opp og frem, sier Olsen.

Stortingsrepresentant for Frp, Dagfinn Olsen. Foto: Torbjørn Brovold

Han sier han faller av debatten om tog ut til Tromsø, Harstad og Vesterålen, og mener det ikke er mulig å gjennomføre grunnet geografiske utfordringer. Frp-politikeren mener å finne kostnadene på en bane som fanger opp mest mulig næringsliv og passasjergrunnlag bør være prioriteringen.

– Må ikke være ukritisk

Olsen sier det hele handler om prioriteringer i neste Nasjonale transportplan (NTP).

– Hvis det er slik at de Nordnorske fylkene kommer til Stortinget og sier: «Vi ønsker jernbane først. Glem veier, glem flyplasser, glem nord-norgelinje sjøveis fra Bodø og nordover. Alt dette skal bort, vi skal bygge jernbane», da har man tatt et aktivt valg i Nord-Norge. Da må politikerne i Oslo se om det er dette som skal gjelde, sier Olsen.

Han sier Frp er positiv, men at man ikke skal være ukritisk til summen det er snakk om.

– Da får vi ingen annen investeringer i infrastruktur i Nord-Norge, sier Olsen.