– SV, MDG og Ap snakker på samme måte som han (Donald Trump, red.anm.) når det gjelder internasjonalt samarbeid og det er farlig, sier stortingspolitiker Stefan Heggelund fra Høyre.

– Trump har snakket om internasjonalt samarbeid som prateklubber og sendrektighet, og vi hører den samme retorikken fra venstresiden i klimapolitikken, legger han til.

Bakgrunnen for utspillet er at Høyre, Frp, Venstre og KrF inngikk forlik tidligere i år om strategien for Norges utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. De ble enige om at Norge skal binde seg til EUs planer om utslippsreduksjoner innenfor transport, landbruk, avfall og bygg fram mot 2030.

Les mer: Høyre om EUs «klimatrusler»: – Alle trenger noen som passer på

– Farlig

– SV, Ap og MDG stemte mot at vi skulle samarbeide med Europa for å få de europeiske utslippene ned og koble vår klimapolitikk opp mot EUs i ikke-kvotepliktig sektor. Det er dumt, fordi vi her kan bidra til effektive utslippskutt både hjemme og i Europa, sier han.

Heggelund reagerer også på at SV stemte mot å samarbeide om fornybar energi slik at Europa skulle bidra til å redusere sitt kullforbruk.

– Det mener jeg er farlig for god klimapolitikk, for vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å nå de internasjonale klimamålene, utdyper han.

– Gå i skammekroken

– SV er en pådriver for internasjonalt samarbeid som virker, mens denne regjering bruker internasjonalt samarbeid som et skalkeskjul for å slippe å gjøre noe, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken, leder i SV Foto: Siv Sandvik / NRK

Han er ikke enig i Heggelund sine påstander og mener det er dagens regjering som hindrer internasjonalt samarbeid.

– De importerer regnskogs-ødeleggende palmeolje som de fyller på biltanken i Norge. Og de bruker klimaavtalene med EU som et verktøy for å utsette handlingene her hjemme, sier han.

– Så Stefan Heggelund er den som trenger å gå i den politiske skammekroken. Gjerne snakke med Trump når han kommer dit og finne ut av hvordan han skal begynne å gjøre en skikkelig innsats for miljøet.

– Bare tull

Åsmund Aukrust, klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, forteller at Ap er for en avtale med EU, men mener den nye klimameldingen ikke kommer med noen nye forslag. De mener det heller er tåkelegging av klimadebatten.

– Vi har hatt tre klimaministre som ikke har klart å få til en avtale. Vi håper å få raskt inn en avtale, men i dag brukes mangel på avtale som unnskyldning for ikke å handle, sier Aukrust.

Åsmund Aukrust, klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Foto: PETER MYDSKE / Stortinget

– Norge er sammen med USA et av få land som har satt klimafornektere i regjering, fordi Erna Solberg tok det historiske valget å ta FrP i regjering. Under dagens regjering har klimabistanden blitt kuttet med en tredjedel. Det er ekstra kritisk siden Trump og USA også gir store kutt i klimabistand. Norge burde vært et land som protesterte, istedenfor gjør Norge det samme, sier han.

Ønsker EU-samarbeid

Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG, sier seg også uenig med påstandene til Heggelund. Hun understreker at de ønsker et samarbeid med EU, men hun mener Høyre bruker internasjonalt samarbeid som en unnskyldning for å utsette tiltak i Norge.

Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG Foto: NRK

– De stemmer feigt ned alle tiltak som virker, og venter heller på at EU ber oss gjøre akkurat samme tiltakene om få år, sier hun.

– I fjor gikk utslippene i Norge opp. Der Høyre kun vil betale andre land for å omstille seg, utvikle teknologi, bygge opp nytt næringsliv og arbeidsplasser innenfor fornybare næringer, vil vi gjøre dette i Norge. Høyre burde støtte oss i dette, som et parti som er opptatt av næringsliv og arbeidsplasser, legger hun til.