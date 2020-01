– Vanskelig for Frp å komme ut med æren i behold

Mandag skulle Frp-leder Siv Jensen etter planen ha overlevert en liste med krav til statsminister Erna Solberg.

Partiets regjeringsdeltakelse ble satt i spill da de andre partiene overkjørte Frp og bestemte seg for å hente hjem en 29 år gammel terrorsiktet kvinne og hennes to barn fra Syria.

Mandag morgen ble det imidlertid klart at medlemmene i Frps landsstyre er bedt om å holde seg tilgjengelig for landsstyremøte per telefon fra og med mandag klokken 12, og flere i partiet har bedt Jensen om å gå ut av regjering.

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, bekreftet innkallelsen da han gjestet Politisk kvarter mandag morgen.

– I dag skal vi ha et landsstyremøte, det er organet som kan ta stiling til regjeringsspørsmål. Situasjonen har oppstått på bakgrunn av en beslutning i regjeringen som ikke alle var enige i. Det er ikke slik man jobber i en regjering, etter vårt syn, sier Helgheim.

Helgheim vil ikke svare på om han synes Frp bør gå ut av regjering, men sier det er de andre regjeringspartiene som har ansvaret for situasjonen.

– Når situasjonen allerede hadde oppstått, ble den absolutt ikke noe bedre når statsministeren forklarte dette som et moralsk riktig valg. Det er det provoserer i en så kompleks sak. De har bare lagt ett hensyn til grunn og bestemt at det var moralsk viktig. Alle andre argumenter slås bort. Det provoserer mange. Det er ingenting galt med Frps moral, sier Helgheim.

VGs politiske kommentator, Tone Sofie Aglen, tror Solbergs uttalelser har gjort det enklere for Frp-kreftene som vil ut av regjering.

– Noe av det verste de vet er at noen stiller spørsmål ved moralen deres eller antyder at de har et dårligere menneskesyn. Jeg ser ingen enkel vei tilbake, men det er ingen enkel beslutning Frp-ledelsen nå gjør, sier Aglen.

– Jeg tror det har vært krefter i Frp som lenge har ønsket å gå ut av regjering. Jeg tror ikke denne situasjonen har vært godt planlagt, og jeg tror ikke Siv Jensen har hatt ambisjoner om å gå ut på denne saken. Den har tatt noen retninger ledelsen ikke forutså, og det blir vanskelig for Frp å komme ut av dette med æren i behold, sier Aglen.

Aglen tror det vil bli vanskelig for statsministeren å gjøre Frp fornøyde uten å tråkke de to andre regjeringspartiene på tærne.

– Frp kan ikke komme tilbake med gjenomslag for noe som er så selvsagt at KrF og Venstre vil akseptere det, sier hun.

– Vil rendyrke Frp-profilen

BTs politiske kommentator, Morten Myksvoll, tror Frp uansett vil være knyttet til regjeringen fremover.

– De kommer nok til å rendyrke profilen sin og prøve å slippe å stå til ansvar for regjeringen. Frp er nok partiet Solberg går først til for å få flertall. De oppfører seg delvis som et opposisjonsparti allerede, og det kan bli enda tydeligere, sier han.

NRKs politiske kommentator, Magnus Takvam, mener Frp har lite handlingsrom med raseriet i eget parti.

– På den andre siden er Venstre og KrF som ikke aksepterer at en beslutning i en flertallsregjering automatisk skal utløse en diskusjon om å endre regjeringsplattformen, sier han.

Takvam mener Frps argumentasjon er så prinsipiell at det blir vanskelig å akseptere at gjort er gjort.

– Frp må tross alt ha noe å vise til. Det kan være en avvisning av kravene, slik at de kan begrunne det helt tydelig, sier han.