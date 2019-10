– Jeg ser ikke hvordan det kan være forsvarlig, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli, som leder trafikkpolitiet i Oslo.

Flere aktører går nå ut og sier at deres tilbud om elsparkesykler skal fortsette utover vinteren. Blant dem er Voi, som vurderer å utstyre sine elssparkesykler med vinterdekk.

– Sikkerhet er det viktigste for oss, og det er nå ute en mer robust modell som skal tåle tøffere vær, sier Pira Thiru, City Operation Manager for Voi i Oslo.

Mye skader

Etter at elsparkesyklene gjorde sitt inntog i den norske trafikken i våres, ble de raskt populære. Men de godt brukte tohjulingene kom ikke helt uten problemer.

I juli fikk Oslo skadelegevakt i snitt inn nær fem skader i døgnet i forbindelse med skader på elsparkesykkel. Det er det høyeste tallet registrert siden de kom på markedet.

Allerede da fryktet politiet at liv kunne gå tapt, og ser nå med bekymring på at tilbudet skal fortsette utover vinteren.

– Det utfordrer trafikksikkerheten på det groveste. Det er ille nok på sommerføre, det kan vi jo bare spørre legevakten om. Så da ser jeg med gru frem mot kalde vintermåneder med is og snø, sier Grønli.

Politioverbetjent Finn Erik Grønli leder trafikkpolitiet i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Den tyske leverandøren Circ skal også fortsette sitt utleie utover vinteren, og har planer om å redusere antall elsparkesykler i denne perioden.

– De har rett i at det finnes en økt risiko, og det er akkurat derfor vi tar disse grepene. Vi kan slå av alle elsparkesyklene elektronisk om det blir et kjapt værskifte, eller vi kan ta dem helt bort om det er for mye is og snø, sier nordisk sjef i Circ Emil Åkesson.

Thiru i Voi mener det er forsvarlig å ha tilbudet åpent på vinterstid om det tas en evaluering av kjøreforholdene minutt for minutt.

– Hvem er det som skal evaluere om forholdene er forsvarlige?

– Vi har et samarbeid med lokale myndigheter og aktuelle etater, og yrkessjåfører er også blant de mange hodene som er med på å bestemme dette lokalt.

Politioverbetjent Grønli på sin side er skeptisk til at aktørene skal vurdere værforholdene.

– Hvem skal ta den avgjørelsen og hvor sitter vedkommende? Når på døgnet skal avgjørelsen tas? Det er en ting å sette elsparkesyklene ut elektronisk, men å hele tiden skulle plukke dem raskt opp fysisk, kan ikke gå.

Og med fjorårets kulderekorder og snøhav i bakhodet, lurer Grønli også på hvordan brøytebilene skal få måkt innimellom alle elsparkesyklene.

– Ser vi at de står i veien på overvåkingen, sørger vi for at de blir omplassert, sier Thiru.

– Et samfunnsansvar

Senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk Christoffer Solstad peker på at mye er overlatt til aktørene selv, i og med at det i dag ikke finnes noen instans som gir begrensninger.

– Da må vi forvente at hver aktør tar på seg safunnsansvaret sitt, og tar det ansvaret å holde igjen når det ikke er forsvarlige forhold. Om de velger å samkjøre det, må de løse. Selv om det er markedskonkurranse vil det ikke gagne noen å ta dårlige beslutninger, sier Solstad.

– Mener du det er problamtisk at dere aktører som tjener penger på å ha elsparkesyklene ute, også skal vurdere når de må tas inn?

– Ja, det tenker jeg det er. Men da er det viktig å ha en åpen dialog med politikere og folket om hvordan stemningen er. Aktørene vil kanskje vurdere forskjellig, så kommunen burde vel ta en felles avgjørelse for alle, sier Åkesson i Circ.