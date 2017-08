– Først og fremst har jeg jobbet i butikk ved siden av. Det gir trening i kundebehandling, og i å snakke med mennesker. I tillegg har jeg hatt sommerjobb, sier Thea Økland (23).

Thea Økland tror ekstrajobberfaringa hun blant annet har hatt i butikk åpnet døra for henne inn i stillinga som prosjektingeniør i Skanska. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

23-åringen tror ekstrajobb-erfaringa fra tidligere har vært viktig for at hun nå har fått fast jobb som prosjektingeniør i Skanska.

1500 søkte på to stillinger – og hun fikk én av dem.

Mener flere bør ut i praksis

– Jobb ved siden av studiene viser pågangsmot og drive. Det gjør at man skiller seg ut i søknadsbunken, sier rekrutteringssjef i Skanska Christian Scheen.

Han ser etter søkere som har startet tidlig i arbeidslivet:

– Vi ser en stor fordel i at de har hatt noe erfaring med siden av utdannelsen sin. Det er det ikke så mange som har lenger nå, sier Scheen til NRK.

I dag står 70.000 unge uten verken jobb, utdanning eller annen virksomhet, ifølge Statistisk sentralbyrå. På 90-tallet hadde tre av fire 17-åringer jobb, men tall fra SSB viser at det i dag bare er halvparten som jobber.

– Arbeidet trenger ikke være relevant i førsteomgang. Da jeg var ung gjaldt det å plukke jordbær, gå med avisa, plukke varer i butikken, sier Scheen.

Han mener det er viktig at de unge selv tar initiativ, men også at skole og arbeidsgiver legger til rette for studiepraksis ved siden av et utdanningsløp.

Én av tre heltidsstudenter jobber

I fjor hadde én av tre heltidsstudenter i Norge betalt arbeid hele studieåret.

Å jobbe noen timer i uka har lite å si for tiden brukt på studier, viser tall fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent, som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte mandag.

Ifølge statistikken bruker studentene som ikke jobber, og studentene som jobber opptil ti timer i uka, omtrent like mye tid på studier.

– Når tiden brukt på arbeid overskrider 10 timer per uke, ser vi en nedgang i gjennomsnittlig tidsbruk på studiene. Denne nedgangen er særlig markert når mer enn 25 timer per uke brukes på betalt arbeid, skriver SSB.

Studenter som jobber 11–15 timer i uken, bruker i snitt rundt tre timer mindre på studiene enn studenter som ikke jobber. Over 20 prosent av studentene i Norge jobber 11 timer i uken eller mer.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener tallene illustrerer behovet for økt studiestøtte.

– Når 20 prosent av studentene sier de prioriterer deltidsjobben foran studiene, er det for mange. Å studere er en heltidsjobb, og vi trenger dem på studiestedet, sier NSOs nestleder Anne Helene Bakke til NTB.