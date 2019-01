– Tungt bevis for at Cappelens opplysninger er riktige

Oppussingen av badet til Erik Jensen og hans daværende samboer er ett av de viktigste bevisene Spesialenheten har i korrupsjonssaken mot den pensjonerte politimannen.

De mener Gjermund Cappelen og hans hasjnetterk har stått for arbeidet. Eirik Jensen har hevdet at han og samboeren har betalt for badet, og at en regning på 120.000 kroner ikke ble betalt fordi de ikke fikk tak i den danske håndverkeren.

Spesialenheten tror ikke på Jensens forklaring om at han ikke lyktes i å komme i kontakt med mannen for å betale den siste regningen.

– Det er ingenting som tyder på at han var vanskelig å få tak i. Han bodde på samme adresse og var tilgjengelig på telefon, sier Presthus.

Ikke betalt for arbeid

Badet ble tema etter lunsj på den første dagen av aktoratets prosedyre. Da hadde allerede Guro Glærum Kleppe omtalt Jensens forklaringer som lite troverdige på en rekke punkter.

Spesialenheten mener det er helt usannsynlig at håndverkeren ikke skulle kreve å få betalt for et arbeid på 120.000 kroner.

– Det finnes ingen bevis for at Jensen skulle betale den danske håndverkeren, sier Presthus.

Spesialenheten mener det er et tungt bevis at Jensen ga sin samboer fiktive fakturaer, fordi det viser at Cappelens forklaring stemmer.

Presthus viser til den såkalte boligpermen som ble funnet hos Jensens tidligere samboer. Her ble det blant annet funnet en faktura på drøyt 24.000 med underskriften Frank Olsen. Skriftanalyser har vist at den sannsynligvis tilhører Cappelen, som også forklarte seg om underskriften to måneder før boligpermen ble funnet.

– Jensen har ikke gitt noe svar på hvordan Cappelen har kunnet skaffe fakturaer for rørleggerarbeidet, men ikke for andre utgifter. Det er også et faktum at Jensen har forsøkt å holde skjult hvem som har utført arbeidet, sier Presthus.

BADET: Oppussingen av dette badet har vært av de aller viktigste temaene i retten. Foto: FOTO: PRIVATMEGLEREN/POLITIET

– Kriminelt samarbeid

Eirik Jensen og hans forsvarere mener det er et vesentlig poeng at Cappelen i retten har sagt at det ikke ble gjort noen bestemt avtale om oppussingen av badet.

Cappelen har kalt oppussingen en påskjønnelse til Jensen for et langt og godt samarbeid. Presthus viser til forklaringene om forholdet de hadde .

– At Cappelen er involvert, skaffer svart arbeidskraft og fiktive bilag, viser at relasjonen på dette tidspunktet var noe annet og mer. De viser at Jensen og Cappelen ikke la vekt på å fremstå rettskaffen og skikkelig. Han ga slipp på politiets integritet som bygger på skikkelighet og lovlydighet, sier Presthus.

Han mener det var et etablert kriminelt samarbeid.

AKTORAT: Leder for spesialenheten Jan Egil Presthus (midten), Øyvind Frøysland (t.v.), nestleder Guro Glærum og aktor Lars Erik Alfheim (t.h.) under prosedyrer i ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Tegning underbygger forklaring

Presthus mener Cappelens beskrivelse og tegninger av gården underbygger at han har vært der. Han opplyste også om hvor nøkkelen var og været den dagen han var der. Presthus viser også til en ordrebekreftelse fra byggevarehuset med Cappelens fingeravtrykk.

Spesialenheten mener også det er utvilsomt at «Rørleggeren» i Cappelens hasjnettverk utførte arbeid på gården. De viser blant annet til at han brukte falske fakturaer fra samboerens firma.

Klokke fullbyrdet korrupsjon

Spesialenheten mener at Jensen også har mottatt flere goder fra Cappelen.

Jensen har erkjent at han mottok en Tag Heuer-klokke med en verdi på 17.000 kroner fra Cappelen, men at han ga den tilbake. Spesialenheten mener dette ikke hjelper.

– Det er ingen grunn til at Jensen skulle få den av Cappelen. Dette er en fullbyrdet korrupsjonshandling, selv om den er levert tilbake. Det tror vi imidlertid ikke på, det er ingen spor etter dette. Forklaringen synes å være konstruert, sier Presthus.

Spesialenheten mener også at mottaket av en kryptert telefon er en fullbyrdet korrupsjonshandling. De mener verdien av telefonen er 10.000 kroner.

Jensen har bekreftet at han fikk denne telefonen, og at han leverte den til undersøkelse i politiet. Dette tror ikke Spesialenheten noe på.

Cappelen skal også ha sørget for en reparasjon av en klokke på Schiphol flyplass.. Verdien av reparasjonen er på 800 kroner, og Spesialenheten mener dette også er korrupsjon.