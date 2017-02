– Tok Nobel-vervet på høyeste alvor til det siste

Henrik Syse ble kjent med Five gjennom sin far Jan P. Syse da han var i 11-12-årsalderen.

Five var blant annet Handels- og skipsfartsminister under Syses kortlevde regjering mellom 1989 og 1990. Hun tok også over partiledervervet etter Syse som Høyres første kvinnelige partileder.

– Omsorgsfull

– Hun var en god venn og en veldig fin samarbeidspartner, ikke minst opplevde jeg henne alltid som utrolig samvittighetsfull. Hun var opptatt av verden rundt seg og genuint omsorgsfull overfor andre mennesker, sier Henrik Syse.

Tross aldersforskjellen på 15 år, hadde de mye med hverandre å gjøre da han var formann i Unge Høyre.

MØTTES GJENNOM FAR: Henrik Syses far Jan P. Syse tok med seg Kaci Kullmann Five inn i sin regjering i 1989. Foto: Tom A. Kolstad / Aftenposten

De siste to årene har Henrik Syse og Kaci Kullmann Five sittet sammen i Nobelkomiteen, et verv Five hadde fast fra 2003 og fram til sin død.

– Hun tok stillingen som leder i Nobelkomiteen på høyeste alvor helt til det siste, forteller Syse.

– Håpet i det lengste

Five og Syse holdt kontakten helt fram til det siste.

– Jeg så henne heldigvis flere ganger i løpet av de siste ukene, også i forrige uke. Jeg sier heldigvis fordi det alltid var en glede å være sammen med henne, også da hun ble stadig sykere, forteller han.

ØYEBLIKKENE KACI HUSKES FOR: Kaci Kullmann Five ble nærmest stjerne over natta som leder i Unge Høyre og ble den første kvinnelige partilederen i Høyre. Du trenger javascript for å se video. ØYEBLIKKENE KACI HUSKES FOR: Kaci Kullmann Five ble nærmest stjerne over natta som leder i Unge Høyre og ble den første kvinnelige partilederen i Høyre.

Han forteller at de håpet at det skulle vare lenger, og at hun kanskje skulle bli frisk igjen.

– Men hun var jo selv veldig klar over at det var denne veien det kunne gå. Men vi hadde fine samtaler, både om det som handler om livet og det som handler om jobben.

Syse berømmer Five for hennes innsats i Nobelkomiteen og sier hun fikk være med på mange svært viktige utdelinger gjennom sin tid.

– Hun har alltid vært opptatt av nettopp dette med respekt for menneskerettigheter, god menneskelig dialog, og fred som skapes gjennom det. Begge prisene hun har vært leder for reflekterer jo nettopp det.

I dag ble det klart at nestleder Berit Reiss-Andersen tar over ledervervet i Nobelkomiteen fram til styret konstitueres på nytt i mai.