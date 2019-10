– Til alle som opplever vold: Vi har mange som heier på oss

NRK fortalte i helgen om Mimi og «Oda» som ble utsatt for grov vold av samme mann på ulik tid. Han ble dømt til fire år i fengsel for psykisk og fysisk mishandling.

Mimi sto fram med sin historie for å vise at vold kan skje med hvem som helst, også ressurssterke personer.

– Når man er i et voldelig forhold, føler man seg helt alene. Man tror at det ikke er noen andre som opplever det samme, sier Mimi.

Hun mener det er viktig å eie sin egen historie og sier det føles riktig å stå fram.

– Jeg bærer ingen skyld eller skam mer. Jeg håper virkelig at historien min når ut til de som trenger det, og at det er mange som pakker sakene sine og drar, sier hun.

– Dere har en heiagjeng

Nesten én av ti kvinner, 9,2 prosent, har vært utsatt for alvorlig vold fra partneren sin, ifølge rapporten «Vold og Voldtekt i Norge».

Over 20 prosent av kvinner i Norge har opplevd mindre alvorlig vold fra partner.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sa til NRK mandag at det er en menneskerett å ikke måtte leve under et voldsregime.

– Det er helt uakseptabelt at et samfunn som Norge ikke får ned disse tallene, og ikke klarer å hjelpe voldsutsatte.

Mimi har mottatt mange gode ord fra kjente og ukjente etter at hun sto fram.

– Jeg vil bare si til alle voldsutsatte, vi har en stor heiagjeng som heier på oss. Som bare vil oss alt godt, sier Mimi.

NRK skrev om Mimi og «Oda» som levde i et voldsregime. Foto: Ingrid Tinmannsvik

Massiv respons fra publikum

NRK har mottatt titalls henvendelser etter at reportasjen om Mimi og «Oda» ble publisert i helgen.

Flertallet av de som har tatt kontakt, forteller at de har blitt utsatt for lignende psykisk eller fysisk vold fra partner, eller tidligere partner.

«Dette er som å lese min egen historie. Det er bare en vesentlig forskjell: min sak ble henlagt, og voldsutøver går fri.»

«Det gjorde inntrykk å lese om dette. Har blitt utsatt for psykisk vold fra min tidligere samboer og særlig etter at jeg gikk fra henne. Konsekvensene har blitt delvis uførhet pga kompleks PTSD, ingen kjæreste, selvtilliten er helt borte. Min eks er sjarmerende og hyggelig utad, men svært vanskelig å bo sammen med og måtte ha kontakt med».

«Jeg kjente meg igjen i mye av dette, men jeg har aldri blitt slått. Den psykiske undertrykkingen er likevel vond og vanskelig, uten at disse kan settes opp mot hverandre».

«Leste artikkelen, og fikk klump i magen. Kjente godt på kroppen hvordan dette er. Har gått igjennom dette selv, kjempet i mange år. Kjemper forsatt nå 8 år etter bruddet.»

«Leste artiklelen deres. Den satte noen gamle følelser i sving».

(Eksemplene over er godkjent av avsendere).

– Voldsmenn skal tas

Familien og hjemmet skal være et trygt sted, ikke et sted hvor man blir utsatt for vold og trusler, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Vi jobber hele tiden for å bli flinkere til å hjelpe de som er offer for den jævelskapen vold i nære relasjoner er. Voldsmenn skal tas og dømmes, sier han.

I sommer varslet regjeringen at de starter arbeidet med en ny nasjonal handlingsplan.

Kallmyr er også opptatt av at flere voldsutsatte må anmelde.

– Dessverre er det kun rundt 25 prosent av kvinnene som anmelder slike forhold, selv om volden har vært alvorlig. Vi må få flere til å anmelde, og legge til rette slik at man ikke frykter for konsekvensene av å bryte ut, sier han.